Koniec plotek! Bagi i Tarnowska oficjalnie o swoim związku

Joanna Konieczna-Krzyżaniak
Joanna Konieczna-Krzyżaniak
2026-06-03 22:15

Przez miesiące po wygranej "Tańca z Gwiazdami" krążyły tylko domysły i plotki. Na początku czerwca 2026 wszystko stało się jasne. Bagi i Magdalena Tarnowska pokazali prywatne nagranie i wprost przyznali, że są razem. Opowiedzieli, kto kogo podrywał!

Bagi - Mikołaj Bagiński - i Magdalena Tarnowska wygrali 17. edycję "Tańca z Gwiazdami". W jednym z tańcow w choreografii była nawet scena z "ich ślubu". Czyżby fikcja miała stać się ciałem? Po miesiącach plotek Bagi i Magda Tarnowska potwierdzili swój związek! 

Nie rozstawali się na krok

Ich relacja od dłuższego czasu budziła ogromne zainteresowanie fanów. Mikołaj Bagi Bagiński i Magdalena Tarnowska byli często widywani razem na wydarzeniach branżowych, koncertach czy spotkaniach towarzyskich, jednak konsekwentnie unikali jednoznacznych deklaracji. To tylko podsycało plotki, że łączy ich coś więcej niż przyjaźń i wspólne projekty zawodowe.

Przełomem było opublikowanie w mediach społecznościowych nagrania wideo, w którym para oficjalnie potwierdziła swój związek. Następnie Bagi i Magdalena opublikowali kameralny, niepubliczny vlog, w którym wrócili do początku swojej relacji i zdradzili kulisy rodzącego się uczucia.

"Mikołaj codziennie mnie podrywał"

Co ciekawe, materiał nie trafił do szerokiej publiczności - został udostępniony w formie niepublicznego filmu, dostępnego jedynie dla najwierniejszych fanów poprzez specjalny link. W nagraniu nie zabrakło luźnej atmosfery, żartów i wzajemnych przekomarzań, ale też bardziej szczerych wyznań.

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Magdalena Tarnowska z uśmiechem zdradziła, jak wyglądały początki ich relacji:

Mikołaj codziennie mnie podrywał.

Bagi przyznał z kolei, że długo wahał się przed wykonaniem pierwszego kroku, obawiając się o ich relację:

Prawda jest taka, że Mikołaj w ogóle nie miał odwagi zaprosić mnie na randkę.

"Nie chciałem ryzykować naszej relacji"

Jak wyjaśnił, problemem było to, że Magdalena była dla niego przede wszystkim bardzo bliską osobą i przyjaciółką, a zmiana relacji wiązała się z ryzykiem utraty tego, co już ich łączyło.

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Moment, w którym się z kimś tak długo przyjaźnisz… byłaś dla mnie bardzo bliską osobą wtedy. Ciężko jest przejść z takiego układu do tego, żeby powiedzieć, że chce się czegoś więcej, bo nie chciałem ryzykować naszej relacji.

Z czasem Bagi i "Magi" - jak nazywany och po finale TzG, doszli do wniosku, że warto spróbować i dać sobie szansę na coś więcej niż tylko przyjaźń.

Dziś para nie ukrywa już swojego uczucia, choć wciąż podkreślają, że chcą chronić swoją prywatność.

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Mikołaj Bagiński
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