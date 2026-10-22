Sandra Kubicka zalała się łzami. Wyznała, że nikt jej niczego nie dał. Teraz może świętować

Sandra Kubicka opublikowała na Instagramie nagranie, na którym ze łzami w oczach trzyma akt notarialny. Modelka nie zdradziła, czego dokładnie dotyczy dokument, ale towarzyszący mu wpis wiele mówi o tym, jak ważne jest dla niej to, co właśnie osiągnęła. Wszystko wskazuje na to, że ma za sobą istotny moment, być może związany z zakupem nieruchomości.

Sandra Kubicka pokazała akt notarialny

Modelka nie ograniczyła się do pokazania dokumentu. W opisie nagrania wyraźnie zaznaczyła, że sukces zawdzięcza własnej pracy, oszczędnościom i konsekwencji. Podkreśliła również, że nie korzystała z finansowego wsparcia rodziny ani zamożnego partnera.

Sama. Za swoje. Zapracowane. Bez bogatego męża. Bez pomocy rodziców. Nikomu nie ukradłam. Zaplanowałam. Pracowałam. Oszczędzałam. Dałam radę.

Jej deklaracja nie pozostawia wątpliwości, że samodzielność ma dla niej szczególne znaczenie. Łzy widoczne na nagraniu podkreślają emocje towarzyszące tej chwili. Nie wiadomo jednak, czy dokument dotyczy zakupu mieszkania, domu, czy innej transakcji. Kubicka nie podała szczegółów, dlatego na razie nie można jednoznacznie stwierdzić, co dokładnie sfinalizowała.

Sandra Kubicka po rozwodzie układa życie na nowo

Sandra Kubicka od lat jest obecna w polskim show-biznesie. Popularność zdobyła jako modelka, a z czasem rozwinęła również działalność w mediach społecznościowych. Na Instagramie pokazuje zarówno zawodowe przedsięwzięcia, jak i wybrane momenty z życia prywatnego. Tym razem uwagę obserwatorów przyciągnęły jej łzy oraz mocny wpis o niezależności.

Życie uczuciowe modelki również niejednokrotnie było przedmiotem zainteresowania mediów. W 2024 roku poślubiła Aleksandra Milwiw-Barona, muzyka zespołu Afromental. Para doczekała się syna Leonarda, jednak ich małżeństwo zakończyło się rozwodem sfinalizowanym w marcu 2026 roku.

Nowa miłość Kubickiej

Wiosną 2026 roku Kubicka potwierdziła związek z Adamem Zaorskim, przedsiębiorcą związanym z branżą technologiczną i sektorem fintech. Modelka nadal dzieli się z internautami wybranymi fragmentami swojej codzienności, ale nie wszystkie sprawy wyjaśnia od razu.

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