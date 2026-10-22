Zmarł Eugeniusz Lipiński. Znany cukiernik miał 78 lat

Eugeniusz Lipiński zmarł w wieku 78 lat. Zbudował firmę od podstaw

Z małego, niepozornego zakładu udało mu się stworzyć świetnie prosperujący biznes. Z pożegnalnego wpisu opublikowanego przez współpracowników wynika, że budował swoją piekarnię z ogromnym zaangażowaniem, miłością i pracowitością. Przedsiębiorca chętnie przekazywał fachową wiedzę nowym adeptom, zarażając podwładnych pasją do prawdziwego rzemiosła.

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Należał również do gdańskiego Cechu Piekarzy i Cukierników, gdzie wspólnie z innymi pielęgnował lokalne tradycje. Prywatnie uwielbiał aktywny wypoczynek, a jego wielką miłością były górskie wędrówki, dalekie podróże oraz jazda na nartach.

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We wzruszającym komunikacie pożegnalnym firma zaznaczyła, że twórca biznesu był nie tylko szefem, ale przede wszystkim kochającym mężem, ojcem, bratem, a także dziadkiem i zaufanym przyjacielem. Najbliżsi we wspólnym oświadczeniu dodali: „Jego praca i dzieło będą trwały dalej, a pamięć o Nim pozostanie w sercach rodziny, przyjaciół, pracowników i wszystkich, których spotkał na swojej drodze”.

Uroczystości żałobne zorganizowano 22 października w kościele pw. św. Maksymiliana Kolbego na gdańskim Suchaninie. Zaraz po mszy ciało zmarłego spoczęło na miejscowym cmentarzu Srebrzysko. Zgodnie z wcześniejszą prośbą, zamiast kupowania tradycyjnych wieńców kwiatowych, żałobnicy mogli wesprzeć datkami Hospicjum im. ks. Eugeniusza Dutkiewicza SAC zlokalizowane w Gdańsku.