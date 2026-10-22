Quiz dla fanów Lucy z "Rancza". Odpowiedz na 10 pytań o głównej bohaterce

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-10-22 17:00

To właśnie od Lucy Wilskiej rozpoczęła się cała opowieść w kultowym serialu "Ranczo". Amerykanka, która przyjechała do Wilkowyj, by zająć się starym dworkiem, szybko zjednała sobie sympatię mieszkańców, mimo ich początkowej nieufności. Sprawdź w quizie, jak dobrze znasz tę postać!

Lucy Wilska z serialu Ranczo myje balię w ogrodzie. Quiz o bohaterce rozwiążesz na łamach SE.
Autor: AKPA

Poznajemy ją już w pierwszych minutach serialu, gdy z ogromnym plecakiem i torbami podróżnymi czeka na stacji na transport do Wilkowyj. Lucy Wilska powraca do ojczyzny po długim czasie spędzonym w Ameryce, a jej głównym celem jest sprzedaż odziedziczonej nieruchomości. Początkowo zamierza szybko załatwić formalności i wrócić do USA, jednak pod wpływem tajemniczego snu postanawia zostać w tej nieco zacofanej wsi, pełnej nieufnych i podejrzliwych ludzi.

Aktorzy z serialu Ranczo po latach. Nie do wiary jak bardzo się zmienili!

Sprawdź swoją wiedzę o Lucy w naszym quizie

Przez wszystkie sezony serialu "Ranczo" w postać Lucy wcielała się Ilona Ostrowska. Aktorka, znana wcześniej ze scen teatralnych oraz epizodów w takich produkcjach jak "Dzień Świra", "Na Wspólnej", "M jak miłość", "Kryminalni" czy "Tulipany", stworzyła kreację, która na stałe zapisała się w historii polskiej telewizji. Jej bohaterka błyskawicznie zdobyła serca widzów. A ty, ile faktów o niej pamiętasz?

Rozwiąż nasz quiz i przekonaj się sam!

Lucy z “Rancza” - czy na pewno znasz główną bohaterkę serialu? Sprawdź się w quizie
Pytanie 1 z 10
Ile Lucy miała lat, gdy była w Polsce jako dziecko?
Listen on Spreaker.
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROLKI