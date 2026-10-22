Quiz dla fanów Lucy z "Rancza". Odpowiedz na 10 pytań o głównej bohaterce

Spis treści Sprawdź swoją wiedzę o Lucy w naszym quizie

Poznajemy ją już w pierwszych minutach serialu, gdy z ogromnym plecakiem i torbami podróżnymi czeka na stacji na transport do Wilkowyj. Lucy Wilska powraca do ojczyzny po długim czasie spędzonym w Ameryce, a jej głównym celem jest sprzedaż odziedziczonej nieruchomości. Początkowo zamierza szybko załatwić formalności i wrócić do USA, jednak pod wpływem tajemniczego snu postanawia zostać w tej nieco zacofanej wsi, pełnej nieufnych i podejrzliwych ludzi.

Aktorzy z serialu Ranczo po latach. Nie do wiary jak bardzo się zmienili!

Sprawdź swoją wiedzę o Lucy w naszym quizie

Przez wszystkie sezony serialu "Ranczo" w postać Lucy wcielała się Ilona Ostrowska. Aktorka, znana wcześniej ze scen teatralnych oraz epizodów w takich produkcjach jak "Dzień Świra", "Na Wspólnej", "M jak miłość", "Kryminalni" czy "Tulipany", stworzyła kreację, która na stałe zapisała się w historii polskiej telewizji. Jej bohaterka błyskawicznie zdobyła serca widzów. A ty, ile faktów o niej pamiętasz?

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