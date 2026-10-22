Cezary Żak ma powody do dumy! Pokazał, co go spotkało

Cezary Żak z ważnym wyróżnieniem. Takich słów nie mogło zabraknąć

Cezary Żak od lat należy do grona najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorów. Widzowie doskonale pamiętają go jako Karola Krawczyka z "Miodowych lat", a także z podwójnej roli braci - Piotra i Pawła Koziołów - w kultowym "Ranczu". Na swoim koncie ma również wiele występów teatralnych, które pokazują, jak wszechstronnym jest artystą. Teraz jego dorobek został doceniony w wyjątkowy sposób. Aktor podzielił się z obserwatorami wiadomością o otrzymaniu prestiżowego wyróżnienia i przyznał, że przeżył wieczór pełen emocji.

Cezary Żak poinformował, że otrzymał Złoty Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis", przyznawany za szczególne zasługi dla kultury. To ważne wyróżnienie w jego wieloletniej karierze, obejmującej zarówno role telewizyjne i filmowe, jak i pracę na deskach teatru.

Cezary Żak uhonorowany Złotym Medalem. Podziękował tym, którzy są dla niego ważni

Szczególne znaczenie miało dla niego miejsce, w którym odbyła się uroczystość. Aktor odebrał medal w Och-Teatrze, z którym jest związany emocjonalnie. Nie ukrywał, że wydarzenie było dla niego niezwykle wzruszające. W swoim wpisie podkreślił, że czuje się zaszczycony i pełen wdzięczności.

Wczoraj wzruszający wieczór bo z rąk Ministry Kultury otrzymałem Złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Jestem zaszczycony i pełen wdzięczności. Uroczystość odbyła się w moim ukochanym Och-Teatrze. Dziękuję Krystynie Jandzie za piękną laudację i właściwie za wszystko co mnie od niej spotyka. Moim Kolegom Aktorom dziękuję za wyrozumiałość i szacunek. Rodzinie za miłość i wsparcie. Publiczności za obecność w każdym medium. Wieczór pełen emocji - napisał Cezary Żak w sieci.

Krystyna Janda odegrała ważną rolę w tym wyjątkowym wieczorze Cezarego Żaka

Aktor zwrócił się także do kolegów i koleżanek z branży, którym podziękował za wyrozumiałość i szacunek. Ważne miejsce w jego wpisie zajęli również najbliżsi. Rodzinie podziękował za miłość i wsparcie, a publiczności za obecność niezależnie od medium, w którym mogli śledzić jego pracę.

To właśnie widzowie od lat towarzyszą mu w kolejnych zawodowych przedsięwzięciach. Żak zdobył sympatię publiczności dzięki komediowemu talentowi, ale jego dorobek nie ogranicza się do jednego gatunku. Praca teatralna i telewizyjna sprawiła, że kolejne pokolenia odbiorców mogły poznawać go w różnych odsłonach.