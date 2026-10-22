Nowe włosy Joanny Opozdy kosztowały fortunę! Tyle trzeba zapłacić za taką fryzurę!

Joanna Opozda pochwaliła się nową fryzurą. Zdecydowała się na to po dziesięciu latach

Coco Chanel miała powiedzieć, że "Kiedy kobieta zmienia fryzurę, wkrótce zmieni całe swoje życie". Czy to właśnie dlatego Joanna Opozda zdecydowała się na ten krok? W lipcu po ponad czterech latach zakończył się proces rozwodowy aktorki i Antoniego Królikowskiego. Pozwoliło to jej zamknąć ten nieprzyjemny rozdział życia.

W miniona środę Joanna Opozda zamieściła na Instagramie zapowiedź pewnej zmiany. Gwiazda "Na Wspólnej" postanowiła zaszaleć z fryzurą. Wyznała swoim obserwującym, że po ponad dekadzie zmieni kolor włosów! Nie zdecydowała się jednak na całkowitą metamorfozę, ale jedynie rozjaśnione pasemka.

Słuchajcie, po dziesięciu latach zdecydowałam się zrobić sobie takie delikatne, fajne refleksy, jak od słońca. Wiecie, że ja od dłuższego czasu, myślę że z 10 lat to na pewno, jak nie więcej, nie farbuję włosów, nie dotykam ich absolutnie, mam swój kolor. Dalej chcę zostać przy tym kolorze, bo uważam że dopóki nie mam siwych włosów, to po co ja mam je farbować. Natomiast wydaje mi się, że takie fajne refleksy od słońca troszkę mnie odmłodzą - mówiła na instagramowej relacji.

Joanna oddała się w profesjonalne ręce ulubionej fryzjerki gwiazd z salonu "Gaba Hair Store", która opiekuje się fryzurą m.in. Małgorzaty Rozenek-Majdan. Opozda, podobnie jak jej koleżanka z show biznesu, postanowiła nieco przedłużyć i zagęścić swoją fryzurę.

Metamorfozą podzieliła się na Instagramie, dzięki temu można niemal krok po kroku zobaczyć cały proces. Po zafarbowaniu włosów jedna ze specjalistek starannie doczepiała dodatkowe pukle włosów. Za taką przyjemność trzeba sporo zapłacić.

Zobacz również: Sąd pozbawił Antka Królikowskiego władzy rodzicielskiej nad synem. Co to oznacza dla małego Vincenta?

Joanna Opozda zapłaciła fortunę za nową fryzurę

Strzyżenie damskie u właścicielki salonu kosztuje 500 złotych. Za to za refleksy z cięciem trzeba zapłacić od 1400 do 1700 złotych. Największy koszt to zagęszczenie i przedłużenie włosów. Cena zależy od metody oraz ciężaru pasemek.

Joanna Opozda postawiła na naturalny efekt, co pozwala założyć, że dołożono jej nie więcej niż 50-60 gram włosów. Przy pasemkach nano, które są niemal niewidoczne, cena założenia waha się od 890 do nawet 1,300 złotych przy 100 gramach. Do tego należy doliczyć jeszcze usługę ściągnięcia starych doczepianych włosów wartą 270–380 zł.

Oznacza to, że chcąc mieć fryzurę jak Joanna Opozda należy liczyć się z kosztami rzędu 2730–3680 zł. Nie jest to jednak ostateczna cena, ponieważ nie uwzględnia ona kosztu samych doczepianych włosów.

Tych cen nie podano na stronie, ale dobrej jakości włosy mogą kosztować od tysiąca do nawet trzech, czterech tysięcy! Joanna Opozda mogła więc zostawić w salonie od czterech do nawet pięciu tysięcy złotych.

Liczy się jednak efekt, a ten sprawił, że aktorka uśmiechała się od ucha do ucha! Na Instagramie nie kryje swojego zachwytu. W najnowszej relacji wyznała, że w nowej fryzurze czuje się o dziesięć lat młodsza.

Zobacz również: Joanna Opozda znowu wskoczyła w bikini! Na zdjęciu z synem chwali się idealnie płaskim brzuchem!

21

Sonda Joanna Opozda rzeczywiście jest podobna do Brigitte Bardot? TAK NIE