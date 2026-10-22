Alarm bombowy w Małopolsce. Zarządzono ewakuację. "Potencjalne zagrożenie"

W godzinach porannych Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu otrzymał informację o potencjalnym zagrożeniu.

W związku z alarmem bombowym budynek został ewakuowany, a obsługa mieszkańców czasowo wstrzymana.

Po sprawdzeniu budynku przez służby, zagrożenie ustąpiło i pełna obsługa mieszkańców została przywrócona.

Ewakuacja urzędu w Olkuszu. Niepokojący sygnał o zagrożeniu eksplozją

Jak wynika z oficjalnych komunikatów przekazanych przez lokalne władze, Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu stał się celem zgłoszenia o podłożeniu ładunku wybuchowego. Na miejsce natychmiast wezwano odpowiednie służby, w tym policję oraz straż pożarną, które zabezpieczyły teren wokół magistratu. Pracownicy oraz mieszkańcy musieli opuścić obiekt. Akcja ewakuacyjna przebiegła sprawnie. Nikt nie został poszkodowany.

- W godzinach porannych otrzymaliśmy informację o potencjalnym zagrożeniu w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu. W związku z zaistniałą sytuacją budynek Urzędu został ewakuowany. Obsługa Mieszkańców jest czasowo wstrzymana do odwołania - informował olkuski samorząd w mediach społecznościowych.

Finał akcji służb ratunkowych

Wstrzymanie obsługi mieszkańców było koniecznym krokiem, aby specjaliści zbadać zagrożenie. Na szczęście, po dokładnym sprawdzeniu całego obiektu okazało się, że w budynku nie znaleziono żadnych niebezpiecznych materiałów ani ładunków wybuchowych. Budynek Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu został ostatecznie uznany za w pełni bezpieczny. W związku z tym, po zakończeniu wszystkich niezbędnych procedur bezpieczeństwa, urzędnicy mogli powrócić do swoich biurek, a normalny tryb pracy urzędu został przywrócony. Władze miasta niezwłocznie poinformowały o wznowieniu pełnej obsługi mieszkańców.

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