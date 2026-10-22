Gwiazdy przyszły oddać hołd Joannie Kołaczkowskiej. Tak wyglądała premiera książki "AŚKA"

"AŚKA" wraca we wspomnieniach. Gwiazdy na premierze książki o uwielbianej artystce

Joanna Kołaczkowska była postacią wyjątkową na polskiej scenie kabaretowej. Jej charakterystyczny sposób bycia, niepowtarzalne poczucie humoru i sceniczna osobowość sprawiły, że zyskała ogromną sympatię publiczności. Dla wielu widzów była kimś więcej niż tylko artystką, która potrafiła rozbawić do łez. Jej występy dostarczały emocji, a stworzone przez nią kreacje na długo pozostawały w pamięci. W środę znów zrobiło się o niej głośno, tym razem za sprawą wyjątkowej publikacji poświęconej jej życiu i twórczości.

Książka "AŚKA. Joanna Kołaczkowska we wspomnieniach" stała się głównym bohaterem środowego spotkania. Już sam tytuł przywołuje imię, pod którym artystkę znało wielu jej bliskich i wielbicieli. To właśnie wspomnienia osób, które ją znały, pozwalają spojrzeć na nią nie tylko przez pryzmat scenicznych występów, ale także relacji, jakie budowała poza światłem reflektorów.

Wspomnienia o Joannie Kołaczkowskiej znów poruszyły środowisko gwiazd

Szymon Majewski, Beata Ścibakówna i Małgorzata Walewska na premierze książki o Kołaczkowskiej

Na premierze nie zabrakło znanych postaci. Wśród gości pojawili się między innymi Małgorzata Walewska, Szymon Majewski i Beata Ścibakówna. Ich obecność pokazała, że pamięć o Kołaczkowskiej wykracza poza środowisko kabaretowe. Artystka była częścią świata polskiej kultury, a jej dorobek i osobowość pozostawiły ślad także wśród osób związanych z innymi dziedzinami sztuki i rozrywki.

Dla publiczności Joanna Kołaczkowska pozostanie przede wszystkim mistrzynią komedii, która potrafiła wydobywać humor z codziennych sytuacji i zaskakiwać widzów nieoczywistymi pomysłami. Jednak za scenicznym temperamentem kryła się również osoba, którą przyjaciele i współpracownicy zapamiętali na swój własny sposób. Właśnie takie osobiste perspektywy sprawiają, że publikacje wspomnieniowe nabierają szczególnego znaczenia.

Premiera książki była więc czymś więcej niż kolejnym wydarzeniem w kalendarzu kulturalnym. Stała się okazją do spotkania ludzi, których łączy pamięć o artystce, oraz do przypomnienia, jak ważne miejsce zajmowała w polskiej rozrywce. Choć każdy z gości mógł znać ją z innej strony, wszystkich łączył wspólny punkt odniesienia – Joanna Kołaczkowska i jej niezwykły dorobek.