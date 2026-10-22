Sting w Polsce w 2027 roku. KOSMICZNE ceny biletów na koncerty artysty!

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-10-22 10:31

Polska znajduje się na liście krajów, do których zagraniczni artyści wracają z wyjątkową przyjemnością. Wśród nich jest Sting, który zbliża się do okrągłej liczby trzydziestu koncertów nad Wisłą. Artysta zaplanował na przyszły rok aż cztery występy w naszym kraju. Sprawdziliśmy, jak kształtują się ceny biletów na to muzyczne wydarzenie. Tanio nie jest!

Sting ma dziś status prawdziwej ikony w świecie muzyki. Swoje pierwsze kroki na dużej scenie stawiał jako członek legendarnej formacji The Police, jednak jego drogi z zespołem rozeszły się w 1984 roku.

Zaledwie rok później muzyk zaprezentował się publiczności jako artysta solowy, wydając krążek pt. „The Dream of the Blue Turtles”. Debiutancki materiał od razu zyskał uznanie i przyniósł hity, takie jak „If You Love Somebody Set Them Free”, „Love Is the Seventh Wave” oraz „Russians”. Jednak to z jego kolejnego dzieła zatytułowanego „...Nothing Like the Sun” pochodzą utwory, które do dziś są uznawane za jego najbardziej charakterystyczne – „Englishman in New York” oraz „Fragile”.

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Do tej pory muzyk wydał piętnaście albumów studyjnych, osiem zapisów z koncertów na żywo oraz wspólny projekt nagrany z Shaggym zatytułowany „44/876”.

Gdzie i kiedy Sting zagra w Polsce w 2027 r.? Znamy szczegóły

Mimo że w listopadzie tego roku minie pięć lat od wydania jego najnowszej płyty pt. „The Bridge”, Sting nie przestaje koncertować. Jego aktywność sceniczna będzie kontynuowana również w przyszłym roku, podczas trasy pod szyldem „Sting 3.0.”.

Podczas tego tournée artysta znów przyjedzie do Polski, tym razem dając aż cztery koncerty. Występy odbędą się w następujących lokalizacjach i terminach:

  • 6 czerwca 2027 – Gliwice, PreZero Arena
  • 7 czerwca 2027 – Gdańsk/Sopot, ERGO ARENA
  • 9 czerwca 2027 – Kraków, TAURON Arena
  • 10 czerwca 2027 – Łódź, Atlas Arena

Sting w Polsce – cennik wejściówek z przedsprzedaży

Ile kosztuje wstęp na polskie koncerty Stinga? Na podstawie danych z przedsprzedaży Ticketmaster, ceny biletów kształtują się następująco:

  • Płyta - 415,00 zł
  • Trybuny - od 415,00 do 1285,00 zł
  • Bilet Platinum - od 851,00 do 2286,00 zł

Jak widać, nie są to wejściówki z najtańszej półki. Warto przypomnieć, że Sting był główną zagraniczną gwiazdą wydarzenia Sylwester z Dwójką 2025/2026, które odbyło się pod katowickim Spodkiem i było transmitowane przez TVP2.

Regularna sprzedaż wejściówek ruszy w piątek 23 października o godzinie 10:00.

Wydarzenie jest organizowane przez agencję Live Nation.

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