Sting w Polsce w 2027 roku. KOSMICZNE ceny biletów na koncerty artysty!

Sting ma dziś status prawdziwej ikony w świecie muzyki. Swoje pierwsze kroki na dużej scenie stawiał jako członek legendarnej formacji The Police, jednak jego drogi z zespołem rozeszły się w 1984 roku.

Zaledwie rok później muzyk zaprezentował się publiczności jako artysta solowy, wydając krążek pt. „The Dream of the Blue Turtles”. Debiutancki materiał od razu zyskał uznanie i przyniósł hity, takie jak „If You Love Somebody Set Them Free”, „Love Is the Seventh Wave” oraz „Russians”. Jednak to z jego kolejnego dzieła zatytułowanego „...Nothing Like the Sun” pochodzą utwory, które do dziś są uznawane za jego najbardziej charakterystyczne – „Englishman in New York” oraz „Fragile”.

Jak pachnie Sting | How we met w Kolumnie Zygmunta

Do tej pory muzyk wydał piętnaście albumów studyjnych, osiem zapisów z koncertów na żywo oraz wspólny projekt nagrany z Shaggym zatytułowany „44/876”.

Gdzie i kiedy Sting zagra w Polsce w 2027 r.? Znamy szczegóły

Mimo że w listopadzie tego roku minie pięć lat od wydania jego najnowszej płyty pt. „The Bridge”, Sting nie przestaje koncertować. Jego aktywność sceniczna będzie kontynuowana również w przyszłym roku, podczas trasy pod szyldem „Sting 3.0.”.

Podczas tego tournée artysta znów przyjedzie do Polski, tym razem dając aż cztery koncerty. Występy odbędą się w następujących lokalizacjach i terminach:

6 czerwca 2027 – Gliwice, PreZero Arena

7 czerwca 2027 – Gdańsk/Sopot, ERGO ARENA

9 czerwca 2027 – Kraków, TAURON Arena

10 czerwca 2027 – Łódź, Atlas Arena

Sting w Polsce – cennik wejściówek z przedsprzedaży

Ile kosztuje wstęp na polskie koncerty Stinga? Na podstawie danych z przedsprzedaży Ticketmaster, ceny biletów kształtują się następująco:

Płyta - 415,00 zł

Trybuny - od 415,00 do 1285,00 zł

Bilet Platinum - od 851,00 do 2286,00 zł

Jak widać, nie są to wejściówki z najtańszej półki. Warto przypomnieć, że Sting był główną zagraniczną gwiazdą wydarzenia Sylwester z Dwójką 2025/2026, które odbyło się pod katowickim Spodkiem i było transmitowane przez TVP2.

Regularna sprzedaż wejściówek ruszy w piątek 23 października o godzinie 10:00.

Wydarzenie jest organizowane przez agencję Live Nation.