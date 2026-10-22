Zaginęła 15-latka z Gdańska. Policja apeluje o pomoc w odnalezieniu nastolatki

Zaginęła 15-letnia Oleksandra Dovhopol z Gdańska. Policja prowadzi poszukiwania

Policjanci z Komisariatu Policji I w Gdańsku prowadzą poszukiwania 15-letniej Oleksandry Dovhopol i apelują o pomoc do wszystkich osób, które mogą posiadać informacje na temat miejsca pobytu dziewczyny. Nastolatka po raz ostatni była widziana 19 października 2026 roku. Od tamtej pory nie wróciła do domu ani nie skontaktowała się z bliskimi.

Zaginiona ma około 162 cm wzrostu, jest szczupłej budowy ciała, ma ciemne oczy oraz blond włosy sięgające do pasa. W dniu zaginięcia była ubrana w czarną kurtkę, niebieskie dżinsy oraz czarną bluzę z kapturem, z nadrukiem skrzydeł na plecach.

Widziałeś zaginioną 15-latkę? Policjanci apelują o pomoc

Każdy, kto widział zaginioną lub posiada jakiekolwiek informacje na temat miejsca jej pobytu, proszony jest o pilny kontakt z policją. Nawet pozornie nieistotna informacja może pomóc funkcjonariuszom w odnalezieniu 15-latki. Z policjantami z komisariatu przy ul. Platynowej 6F w Gdańsku można skontaktować się telefonicznie pod numerem 47 74 16 722 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisząc na adres [email protected]. Informacje można również przekazywać pod numerem alarmowym 112.