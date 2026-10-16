Sprawca napaści na kobiety w Parku Reagana nadal poszukiwany! Policja dotarła do nowych materiałów

Nowe ustalenia policji w sprawie napaści w Parku Reagana. Są kolejne zdjęcia

Policjanci z Gdańska dotarli do kolejnych zdjęć, na których zarejestrowano mężczyznę mogącego mieć związek z sierpniowymi zdarzeniami w gdańskim Parku Reagana. Prawdopodobny sprawca może poruszać się niebiesko-białą hulajnogą i nosić niebieski kask.

Przypomnijmy, że do wstrząsających zdarzeń doszło 12, 14 i 17 sierpnia 2026 roku w gdańskim Parku Reagana. Pokrzywdzone zostały trzy kobiety, które sprawca wbrew ich woli doprowadził do poddania się innym czynnościom seksualnym. Policjanci z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku zabezpieczyli m.in. nagranie, na którym zarejestrowano wizerunek mężczyzny mogącego mieć związek z tymi przestępstwami. Ustalili również jego charakterystyczne cechy. Sprawca nosił kominiarkę oraz ciemny, zabudowany kask, spod którego widoczne były jego błękitne oczy.

Pokrzywdzone zwróciły także uwagę na charakterystyczny sposób mówienia poszukiwanego mężczyzny. Sprawca ma wysoki głos i wyraźnie przeciąga słowa. Posługuje się również poprawną polszczyzną, co może sugerować, że jest obywatelem Polski. Jego tożsamość nadal pozostaje nieustalona.

Policja apeluje o pomoc w ustaleniu tożsamości mężczyzny

- Według pokrzywdzonych sprawcą miał być mężczyzna w wieku około 25-30 lat, szczupłej budowy ciała i mający około 180-185 cm wzrostu. Mężczyzna miał na sobie ciemne ubrania (w dwóch przypadkach, w trzecim ubrany był tak jak na załączonym filmie), kominiarkę i ciemny, zabudowany kask, w którym widać było jego błękitne oczy. Poruszał się na elektrycznej hulajnodze ciemnego koloru – informują policjanci w komunikacie.

Funkcjonariusze apelują do wszystkich osób, które widziały poszukiwanego mężczyznę lub posiadają informacje mogące pomóc w ustaleniu jego tożsamości, o kontakt z policją. Do zgłaszania się zachęcają również kobiety, które mogły paść jego ofiarą. Informacje można przekazywać telefonicznie pod numerem 47 74 16 195 lub drogą mailową na adres [email protected].

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