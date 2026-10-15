Dramat na przejściu w Sopocie. 3-latek uderzył głową o jezdnię

Sytuacja miała miejsce 14 października rano, tuż przed godziną 8:00, na ulicy Malczewskiego w Sopocie. Jak przekazali policjanci, kobieta siedząca za kierownicą Skody dojeżdżała do przejścia dla pieszych. Kierująca nie zachowała czujności i uderzyła w wózek rowerowy, który znajdował się już na zebrze.

Pojazd z dzieckiem w środku prowadził rodzic. Wskutek kolizji trzyletni chłopiec wypadł z siedziska. Maluch uderzył głową bezpośrednio w asfaltową nawierzchnię.

Na miejsce zdarzenia natychmiast zadysponowano pogotowie ratunkowe. Przyjechali także policjanci z sopockiej drogówki, aby zabezpieczyć miejsce i dokładnie odtworzyć przebieg tego groźnego wypadku.

Ratownicy zabrali poszkodowanego 3-latka do placówki medycznej. Szczęśliwie przeprowadzone badania nie wykazały żadnych groźnych obrażeń i jeszcze tego samego dnia chłopczyk został wypisany do domu.

Kask uratował zdrowie chłopca. Policjanci z Sopotu przypominają o bezpieczeństwie

W tym mrożącym krew w żyłach incydencie kluczową rolę odegrał jeden element – dziecko miało założony kask. To właśnie on zabezpieczył głowę malucha w momencie uderzenia o twardą nawierzchnię i prawdopodobnie zapobiegł poważnym urazom.

Funkcjonariusze zwracają uwagę, że odpowiednie zabezpieczenie dzieci podczas przejażdżek jest kluczowe. Nawet najbardziej uważni opiekunowie nie są w stanie zniwelować wszystkich zagrożeń stwarzanych przez innych użytkowników dróg.

Mundurowi z Sopotu prowadzą regularne akcje edukacyjne. W ostatnim czasie odwiedzali szkoły, ucząc o bezpiecznym przemieszczaniu się na dwóch kółkach i wręczając najmłodszym ochronne kaski.

Policja przypomina, że samo posiadanie takiego kasku to dopiero połowa sukcesu. Musi on być idealnie dopasowany do rozmiaru głowy i poprawnie zapięty pod brodą.

Wypadek na pasach w Sopocie. Policja apeluje do kierowców o rozwagę

Policja apeluje do osób prowadzących samochody o wzmożoną ostrożność, szczególnie podczas zbliżania się do przejść dla pieszych. Jesienna aura nie sprzyja bezpiecznej jeździe. Mgły, opady, mokre liście oraz szybko zapadający zmrok znacznie utrudniają obserwację tego, co dzieje się na drodze, a śliska nawierzchnia wydłuża proces hamowania.

Kierowca dojeżdżający do zebry musi z wyprzedzeniem zredukować prędkość. Należy uważnie patrzeć nie tylko na samą jezdnię, ale też na chodnik i zawsze być gotowym na nagłe użycie hamulca.

Mundurowi proszą także, aby podczas prowadzenia auta całkowicie zrezygnować z używania telefonów komórkowych, nie ulegać presji czasu i skupić się w stu procentach na drodze.

Tym razem incydent w Sopocie nie zakończył się tragedią, ale pokazuje, jak niewiele brakuje do nieszczęścia. Kierowcy muszą zachować szczególną czujność przy pasach, zwłaszcza gdy mogą znajdować się tam najmłodsi uczestnicy ruchu.