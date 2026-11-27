Nowy Fiat 126p. Połączenie klasycznej sylwetki i współczesnych detali

Projekt stworzony od podstaw musiałby uwzględniać rozpoznawalne cechy dawnego modelu. Samochód zapisał się na stałe w historii motoryzacji dzięki niewielkim rozmiarom, zaokrąglonym kształtom i prostej linii nadwozia. Nowoczesna wersja kultowego auta mogłaby czerpać z tych rozwiązań, nadając jednocześnie bryle więcej dynamiki.

Odświeżony Maluch mógłby otrzymać bardziej opływową karoserię, mocniej zarysowane nadkola oraz nowoczesne reflektory LED. Sportowego charakteru dodałby mu mały spoiler, a wnętrze wyposażono by w wygodne fotele. Taki projekt przypominałby dawny oryginał, odpowiadając przy tym na potrzeby dzisiejszych kierowców.

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Tak dziś mógłby wyglądać Maluch

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Maluch z napędem elektrycznym. Rozwiązanie do jazdy po mieście

Kluczowa modyfikacja zaszłaby pod karoserią pojazdu. Zamiast tradycyjnego silnika znanego z pierwowzoru współczesna wersja mogłaby zyskać napęd elektryczny, co wpisałoby ją w obecne trendy na rynku motoryzacyjnym. Małe auta na prąd sprawdzają się w ruchu miejskim, w którym duże znaczenie mają kompaktowe wymiary oraz łatwe parkowanie.

Powrót kultowego Fiata 126p. Sentyment polskich kierowców

Dla wielu kierowców ten model stanowi symbol dzieciństwa oraz pierwszych podróży, przypominając o czasach zupełnie innej motoryzacji. Koncepcja przywrócenia Malucha w unowocześnionej formie z pewnością spotkałaby się więc ze sporym zainteresowaniem.