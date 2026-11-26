Oskarżył pracownika o kradzież i szpiegostwo

Do koszmarnych wydarzeń doszło w nocy z 11 na 12 maja 2024 roku w Rokicinach w powiecie bytowskim (woj. pomorskie). Jak wynika z ustaleń sądu, właściciel gospodarstwa rolnego Adam C. biesiadował przy ognisku razem ze swoimi pracownikami: 48-letnim Mykołą S. oraz Sebastianem W.

W pewnym momencie doszło do kłótni. Adam C. zaczął kierować pod adresem Ukraińca nieuzasadnione oskarżenia o kradzież i szpiegostwo. Gdy pokrzywdzony zaprzeczał, gospodarz postanowił wymusić na nim przyznanie się do winy.

- Adam C. uznał, że wymusi od niego przyznanie się do winy. Sposobem miały być tortury - relacjonował sędzia podczas ustnego uzasadnienia wyroku, który sprawcy usłyszeli 25 listopada 2026 przed Sądem Okręgowym w Słupsku.

Tortury w hali garażowej

Sąd ustalił, że mężczyźni zaprowadzili skrępowanego pracownika do hali garażowej. Tam przy pomocy plastikowych opasek zaciskowych związano mu ręce, a następnie użyto liny holowniczej i wyciągarki.

Szczegóły zbrodni są przerażające. Jak wynika z odczytanego uzasadnienia, Sebastian W. uczestniczył w unieruchomieniu ofiary, a następnie wraz z Adamem C. podwiesił ją nad ziemią za szyję.

- Przy pomocy liny holowniczej przymocowanej do wyciągarki skrępował mu nogi na wysokości kolan celem podwieszenia go (...) następnie przy użyciu tej samej liny holowniczej przywiązali go za szyję i za pomocą wyciągarki podnieśli pokrzywdzonego nad ziemią, w wyniku czego zaczął się dusić - odczytał sędzia w uzasadnieniu wyroku.

Według sądu Adam C. uderzył pokrzywdzonego ciężkim młotkiem w tył głowy. Po opuszczeniu mężczyzny na ziemię sprawcy przystąpili do kolejnego etapu brutalnego ataku.

Oblali benzyną i podpalili

Najbardziej wstrząsająca część zbrodni rozegrała się już po torturach.

- Podał Adamowi pojemnik z zawartością łatwopalnych cieczy z domieszką benzyny, którą Adam C. oblał pokrzywdzonego, a następnie podał zapalniczkę, przy użyciu której podpalił pokrzywdzonego - kontynuował sędzia.

W wyniku podpalenia mężczyzna doznał rozległych obrażeń termicznych. Biegli stwierdzili m.in. rozległe uszkodzenia powłok ciała, narządów wewnętrznych oraz oparzenia dróg oddechowych.

- Pokrzywdzony zmarł śmiercią gwałtowną, nagłą w następstwie rozległego termicznego uszkodzenia ciała (...) współistniejącego z oparzeniem dróg oddechowych i płuc - wskazał sąd.

W wyniku podpalenia doszło do częściowego zwęglenia zwłok.

Pożar ujawnił zbrodnię

Po podpaleniu ofiary ogniem zajęła się hala garażowa. Na miejsce wezwano straż pożarną. To właśnie strażacy podczas akcji gaśniczej odnaleźli ciało Mykoły S.

Śledczy pracowali później na miejscu przez 16 godzin. Już wtedy podejrzewano, że nie był to tragiczny wypadek, lecz zabójstwo.

Dodatkowo ustalono, że żona głównego oskarżonego, Sandra C., na polecenie męża usunęła nagrania z monitoringu. Kobieta została uniewinniona od zarzutu nieudzielenia pomocy pokrzywdzonemu, ale odpowiadała za utrudnianie śledztwa i zacieranie śladów.

Sąd: działali ze szczególnym okrucieństwem

W ustnych motywach wyroku sędzia podkreślał, że sąd szczegółowo przeanalizował zgromadzony materiał dowodowy.

- Stan faktyczny sąd oparł na bardzo drobiazgowej dokumentacji zgromadzonej w postępowaniu przygotowawczym. Sąd analizował materiał dowodowy, mając na uwadze, że obaj oskarżeni podają wersje, pomawiając się wzajemnie - mówił sędzia.

Jak dodał, przeprowadzono także eksperyment procesowy, który pomógł odtworzyć przebieg zbrodni.

Sprawcy usłyszeli wyrok

Ostatecznie 39-letni Adam C. został skazany na 30 lat więzienia za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, działanie z motywów zasługujących na szczególne potępienie oraz wcześniejsze znęcanie się nad pracownikami. O warunkowe zwolnienie będzie mógł ubiegać się dopiero po odbyciu 20 lat kary.

Sebastian W. usłyszał karę 21 lat pozbawienia wolności. Oboje zostali również pozbawieni praw publicznych na 10 lat.

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