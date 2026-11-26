Pogoda w Gdańsku na weekend 27-29 listopada

Koniec listopada w Gdańsku upłynie pod znakiem zimowej aury. Każdy kolejny dzień będzie przynosił coraz niższe temperatury, a nocami mróz stanie się naprawdę odczuwalny. Mimo ogólnego trendu ochłodzenia, sobota wyraźnie wyróżni się na tle pochmurnego piątku i niedzieli, oferując mieszkańcom dużo słońca.

Chłodny i pochmurny początek weekendu

Piątek w Gdańsku rozpocznie weekend z temperaturami oscylującymi wokół zera. Termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą około 2 stopnie Celsjusza, a po zmroku spadną do około -2°C. Niebo przez większość dnia będzie zasnute chmurami, a prognozy wskazują na możliwość wystąpienia bardzo niewielkich, przelotnych opadów deszczu. Wiatr pozostanie słaby, z prędkością około 2 m/s.

Słoneczna, ale mroźna sobota

W sobotę aura w Gdańsku pokaże zupełnie inne oblicze. Chociaż zrobi się wyraźnie zimniej, niebo całkowicie się rozpogodzi i mieszkańcy mogą liczyć na dużo słońca. Za dobrą widoczność trzeba będzie jednak zapłacić niższymi temperaturami. W dzień słupki rtęci nie przekroczą -1°C, a nocą mróz może sięgnąć nawet -6 stopni. Na szczęście wiatr będzie niemal nieodczuwalny.

Zimna i wietrzna niedziela na zakończenie

Koniec weekendu w Gdańsku znów przyniesie zachmurzone niebo. Niedziela zapowiada się jako najchłodniejszy z opisywanych dni – maksymalna temperatura wyniesie około -2°C, a w nocy słupki rtęci mogą spaść do -7 stopni Celsjusza. Co więcej, wyraźnie wzrośnie siła wiatru, który osiągnie prędkość około 5 m/s. Zimne porywy sprawią, że odczucie chłodu będzie jeszcze bardziej dotkliwe.

Jak spędzić ten weekend w Gdańsku?

Zmienna pogoda może wpłynąć na plany. Pochmurny piątek oraz mroźna i wietrzna niedziela to dobry moment na aktywności pod dachem. Z kolei słoneczna sobota, mimo niskiej temperatury, będzie idealną okazją do spaceru. Warto jednak pamiętać o bardzo ciepłym ubraniu, bo bezchmurne niebo przyniesie ze sobą solidny mróz, a spokojna aura będzie sprzyjać spędzaniu czasu na zewnątrz.

Dane pogodowe: OpenWeather