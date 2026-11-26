Oświadczenie o odejściu muzyka ukazało się w mediach społecznościowych na profilach grupy Duran Duran w środę 25 listopada krótko przed godziną 23.00 czasu polskiego. Z komunikatu wynika, że 65-letni Andy Taylor zmarł w poniedziałek 23 listopada w swoim domu, otoczony najbliższą rodziną.

Andy był obecny od samych początków naszej historii. Od chwili, gdy przybył do Birmingham z północno-wschodniej Anglii – z gitarą w ręku i niezachwianą wiarą w to, kim możemy się stać – wniósł w naszą muzykę niegasnący ogień i pewność siebie. Jego gra napędzała utwory, dzięki którym koncertowaliśmy na całym świecie, a jego oszczędny dowcip – w połączeniu z niezwykle trzeźwym, pozbawionym sentymentów i konkretnym podejściem do życia – pozwalał nam twardo stąpać po ziemi i nadawał zespołowi wyrazisty charakter przez wszystkie te niezwykłe lata, które po nim nastąpiły – pisze zespół w oświadczeniu.

Muzyce ze świata rocka i metalu, którzy zmarli w 2025 roku

Andy Taylor zmagał się z poważną chorobą

Problemy zdrowotne wieloletniego gitarzysty wyszły na jaw w 2022 roku, gdy zabrakło go podczas ceremonii włączenia Duran Duran do Rock & Roll Hall of Fame. Wówczas odczytano w jego imieniu list, z którego wynikało, że w 2018 roku lekarze zdiagnozowali u artysty dający przerzuty nowotwór prostaty w czwartym stadium.

Andy Taylor w szeregach Duran Duran i w karierze solowej

Gitarzysta stał się częścią Duran Duran w 1980 roku i za pierwszym razem grał w zespole przez 6 lat. Plany rozwijania kariery pod własnym nazwiskiem wywołały jednak spór – w tym na gruncie prawnym – z resztą składu. Muzyk wziął udział w reaktywacji grupy w jej najsłynniejszym kształcie w 2000 roku, lecz w 2006 roku znów opuścił szeregi formacji. Jako powody tego rozstania podawano problemy z wzajemną komunikacją oraz depresję Taylora po stracie ojca.

W latach 80. i 90. artysta współtworzył również grupę Power Station, w której śpiewał Robert Palmer. Działając pod własnym nazwiskiem, zajmował się także pisaniem utworów oraz produkcją muzyczną dla innych wokalistów i wokalistek. Jako solista Andy Taylor nagrał cztery albumy studyjne, a ostatni z nich, zatytułowany po prostu jego imieniem i nazwiskiem, trafił na rynek w 2024 roku.