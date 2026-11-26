Pazurowie wyjechali na Malediwy

Cezary Pazura i jego żona Edyta korzystają obecnie z uroków rajskich Malediwów. Małżonkowie postanowili na chwilę oderwać się od codziennych obowiązków i wybrać się w miejsce, w którym mogą cieszyć się słońcem, błękitną wodą i pięknymi widokami. O ich egzotycznej podróży można dowiedzieć się z mediów społecznościowych, gdzie regularnie publikują kadry z wypoczynku. Pokazali swoim obserwatorom, jak wygląda ich rajski zakątek.

ZOBACZ TAKŻE: Katarzyna Glinka uciekła przed zimą na Karaiby. Aktorka pokazała zdjęcia z rajskiego urlopu

Zamieszkali w domku jak z bajki

Pazurowie zdecydowali się wynająć domek położony w malowniczej okolicy. Nie brakuje tam turkusowej wody, piaszczystych plaż i palm, które tworzą prawdziwie wakacyjny klimat. Wolny czas spędzają przede wszystkim na plaży, odpoczywając od codziennego zgiełku i korzystając z uroków tropikalnej wyspy. Edyta nie zamierzała zatrzymywać tych widoków wyłącznie dla siebie. W mediach społecznościowych opublikowała nagranie, na którym pokazała okolicę i nie kryła swojego zachwytu nad miejscem, w którym przyszło im wypoczywać.

Najlepsze wakacje, na jakich byli

Malediwy nie są pierwszym egzotycznym kierunkiem, który para odwiedziła w ostatnim czasie. Cezary i Edyta niedawno podróżowali również na Bali oraz do Japonii. Mogłoby się więc wydawać, że po takich wyprawach trudno będzie ich czymś zaskoczyć. Okazuje się jednak, że obecny urlop szczególnie przypadł im do gustu. Edyta przyznała, że wyjazd na Malediwy jest najlepszym, jaki do tej pory przeżyli. Wygląda na to, że rajska wyspa skradła ich serca!

ZOBACZ TAKŻE: Była żona Cezarego Pazury, Weronika Marczuk, pokazała się publicznie. Tak teraz wygląda!

20