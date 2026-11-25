Przedostatni odcinek 15. edycji programu „Top Model” wyłonił ostateczną stawkę uczestników, którzy staną do walki o główne trofeum. Środowe widowisko z 25 listopada wyemitowano o zmienionej porze, ponieważ po raz pierwszy w historii tego formatu półfinałowe zmagania zrealizowano na żywo.

Sonda Kto powinien wygrać 15. edycję "Top Model"? Jakub Bara Martyna Hildebrand Mira Majchrzak Benjamin Nhial Helena Pszczoła Dominik Pytel Kuba Stanicki

Livka, Dziarma i Kamila Urzędowska gościniami półfinału na żywo

Decyzją produkcji zmagania o wejście do wielkiego finału i szansę na zwycięstwo transmitowano bezpośrednio dla telewidzów. Oprócz uczestników na scenie pojawiły się zaproszone gościnie specjalne – piosenkarki Livka oraz Dziarma, a także aktorka Kamila Urzędowska, znana jako odtwórczyni roli Izabeli Łęckiej w „Lalce”.

Dominik Pytel i Mira Majchrzak odpadli przed finałem „Top Model”

Po tym, jak tydzień temu z programem pożegnał się Benjamin Nhial, w rywalizacji pozostały trzy aspirujące modelki oraz trzech aspirujących modeli. Cała szóstka zabiegała na żywo o przychylność zarówno jurorów, jak i oglądających ich występ widzów. Po czterech konkurencjach skład sędziowski wyeliminował Mirę Majchrzak, a na sam koniec odcinka zapadła decyzja, że tuż przed finałem odpada Dominik Pytel.

Jakub Bara, Martyna Hildebrand i reszta stawki. Kto wystąpi w finale 15. edycji „Top Model”?

W finałowym odcinku 15. odsłony „Top Model” wystąpią:

Jakub Bara

Martyna Hildebrand

Helena Pszczoła

Kuba Stanicki.