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Przedostatni odcinek 15. edycji programu „Top Model” wyłonił ostateczną stawkę uczestników, którzy staną do walki o główne trofeum. Środowe widowisko z 25 listopada wyemitowano o zmienionej porze, ponieważ po raz pierwszy w historii tego formatu półfinałowe zmagania zrealizowano na żywo.
Livka, Dziarma i Kamila Urzędowska gościniami półfinału na żywo
Decyzją produkcji zmagania o wejście do wielkiego finału i szansę na zwycięstwo transmitowano bezpośrednio dla telewidzów. Oprócz uczestników na scenie pojawiły się zaproszone gościnie specjalne – piosenkarki Livka oraz Dziarma, a także aktorka Kamila Urzędowska, znana jako odtwórczyni roli Izabeli Łęckiej w „Lalce”.
Dominik Pytel i Mira Majchrzak odpadli przed finałem „Top Model”
Po tym, jak tydzień temu z programem pożegnał się Benjamin Nhial, w rywalizacji pozostały trzy aspirujące modelki oraz trzech aspirujących modeli. Cała szóstka zabiegała na żywo o przychylność zarówno jurorów, jak i oglądających ich występ widzów. Po czterech konkurencjach skład sędziowski wyeliminował Mirę Majchrzak, a na sam koniec odcinka zapadła decyzja, że tuż przed finałem odpada Dominik Pytel.
Jakub Bara, Martyna Hildebrand i reszta stawki. Kto wystąpi w finale 15. edycji „Top Model”?
W finałowym odcinku 15. odsłony „Top Model” wystąpią:
- Jakub Bara
- Martyna Hildebrand
- Helena Pszczoła
- Kuba Stanicki.