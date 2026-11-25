Spis treści Nowe cięcie Katarzyny Cichopek. Internauci ruszyli z komentarzami

Przez lata Katarzyna Cichopek nosiła fryzurę dopasowaną do wizerunku granej przez nią Kingi Zduńskiej z serialu „M jak miłość”. Teraz prezenterka i aktorka opublikowała na Instagramie wideo, w którym ma wyrazistą grzywkę. Całość cięcia wyeksponowały upięte z tyłu włosy.

W nagraniu w mediach społecznościowych gwiazda wystąpiła w brązowym trzyczęściowym komplecie ze spodniami z szeroką nogawką, krótkim topem oraz dopasowaną marynarką. Do tego zestawu dobrała masywny złoty naszyjnik.

Wpis promujący markę Cichopek został opatrzony krótkim hasłem reklamowym „Nowa YA. Katarzyna”.

Tymczasem jeszcze trzy lata temu aktorka tłumaczyła na łamach JastrząbPost, jak wyglądają zasady dotyczące zmian wizerunku obsady „M jak miłość” i jak bardzo wiążąca jest w tej kwestii umowa z produkcją.

„To się nie zmienia, a to jest bardzo zrozumiałe i logiczne. My mamy cykl produkcyjny, który trwa właściwie cały rok. Mamy tak zwane kontynuacje, czyli rozpoczynamy jakiś odcinek, potem kręcimy następny i wracamy do poprzedniego za dwa do trzech tygodni, a czasem nawet za dwa miesiące. Więc nie możemy się zmieniać. Nie możemy nagle zmienić koloru włosów, kolor paznokci musi się zgadzać” – mówiła Kasia Cichopek w rozmowie z serwisem JastrząbPost.

Nowe cięcie Katarzyny Cichopek. Internauci ruszyli z komentarzami

Odmieniony wizerunek aktorki błyskawicznie przyciągnął wzrok użytkowników sieci, a w trzy godziny od publikacji wideo zdobyło blisko 2 tysiące polubień. W sekcji komentarzy zaroiło się od pochwał, w tym także od przedstawicieli branży, wśród których znalazł się stylista fryzur Krzysztof Adamek.

Obserwatorzy zostawili pod nagraniem wiele komplementów, takich jak „Ale fryzura megaaaaa!”, „Z grzywką super”, „Jak zawsze piękna, fryzurka super bardzo kobieca”, „Kaśka z każdym dniem piękniejesz” oraz „Ślicznie wyglądasz !”, "Ale grzywa!".

Pozostaje pytanie, jak na tę metamorfozę zareagują Maciek oraz produkcja „M jak miłość”.

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