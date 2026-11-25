We wtorek, 24 listopada 2026 r., odbyła się uroczysta premiera filmu "Violetta Villas". Na wydarzeniu pojawili się aktorzy, twórcy produkcji oraz zaproszeni goście. Wśród nich znalazła się para, której obecność mogła zaskoczyć niejednego fana telewizyjnych programów. Waldemar Gilas, uczestnik "Rolnik szuka żony", przyszedł bowiem razem z Anitą Nowicką, znaną z "Sanatorium miłości".

Waldemar z "Rolnik szuka żony" i Anita z "Sanatorium miłości" na premierze filmu o Violetcie Villas

Ich wspólne pojawienie się przed fotoreporterami od razu zwróciło uwagę. Waldemar i Anita mieszkają niedaleko siebie i, jak się okazuje, utrzymują kontakt również poza telewizyjnymi programami. Rolnik nie ukrywa swojego zainteresowania kinem, natomiast Anita od lat interesuje się muzyką i śpiewem. Historia Violetty Villas jest jej szczególnie bliska.

Nie sposób jednak pominąć faktu, że obecność Anity u boku Waldemara może budzić dodatkowe pytania. Jeszcze niedawno media rozpisywały się przecież o zakończeniu jego związku z Dorotą, którą poznał podczas udziału w "Rolnik szuka żony". Ich relacja, choć przez długi czas wydawała się obiecująca, ostatecznie się rozpadła.

Czy Waldemara i Anitę łączy coś więcej niż wspólne zainteresowania i sąsiedzka znajomość? Tego na razie nie wiadomo.

Sandra Drzymalska jako Violetta Villas. Tak wyglądała na premierze

Tymczasem główną gwiazdą wieczoru była Sandra Drzymalska, która wcieliła się w tytułową bohaterkę filmu. Aktorka zaprezentowała się w złotej kreacji, przywodzącej na myśl sceniczny przepych charakterystyczny dla legendarnej piosenkarki. Na premierze pojawili się również pozostali członkowie obsady i twórcy produkcji, a także Krzysztof Gospodarek, syn Violetty Villas, wraz z żoną Małgorzatą.

Film nie jest klasyczną biografią artystki. Twórcy postanowili pokazać ją z perspektywy syna, przyglądając się nie tylko jej karierze i sukcesom, ale także życiu prywatnemu. Widzowie mają zobaczyć Violettę Villas nie tylko jako wielką gwiazdę estrady, lecz także jako matkę i partnerkę, która mierzyła się z trudnymi doświadczeniami. Za warstwę muzyczną produkcji odpowiada Marcin Masecki.

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