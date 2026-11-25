Finał Miss International 2026 w Tokio odbył się w tym samym czasie co gala Miss Universe 2026 w Portoryko, gdzie zwyciężyła reprezentantka gospodarzy. W stolicy Japonii o koronę walczyły kandydatki z ponad 70 państw, a wśród nich reprezentująca Polskę dziennikarka Savannah Gajda.

Miss International 2026 w Tokio

W poszczególnych konkurencjach 64. odsłony wyborów Miss International rywalizowały uczestniczki z 73 państw, starając się o awans do Top 20, a potem do ścisłego finału. Po raz pierwszy w tym konkursie wzięły udział kandydatki z Bhutanu oraz Malawi. Zeszłoroczna triumfatorka, pochodząca z Kolumbii Catalina Duque, ukoronowała swoją następczynię po emocjonującym oczekiwaniu na wyniki.

Elizaveta Kuznetsova została Miss International 2026. To pierwsza taka nagroda dla Mołdawii

Z wyłonionej grupy Top 20 w kolejnym etapie odpadła połowa uczestniczek. Ze ścisłej dziesiątki jurorzy wybrali nową Miss International 2026 oraz cztery wicemiss, a oprócz głównej rywalizacji przyznali też kilka tytułów specjalnych. Wszystkie miejsca na podium zajęły reprezentantki krajów europejskich.

Miss International 2026: Elizaveta Kuznetsova – Mołdawia

I wicemiss: Brittany Feeney – Wielka Brytania

II wicemiss: Laura Glozarová – Czechy

III wicemiss: Victoria Kosasie – Indonezja

IV wicemiss: Khánh Như Lê – Wietnam

Top 10: Dominikana, Indie, Kambodża, Wenezuela, Wyspy Dziewicze USA

Top 20: Filipiny, Kuba, Kenia, Meksyk, Mjanma, Nigeria, Portoryko, Tajwan, Tanzania, Zambia.

Nowa posiadaczka tytułu, 26-letnia Elizaveta Kuznetsova, reprezentowała Mołdawię, ale jest związana również z Kazachstanem. Zwyciężczyni zajmuje się na co dzień sztuką i jako modelka ma już za sobą występy w innych konkursach piękności. W 2019 roku zakwalifikowała się do Top 40 wyborów Miss World, natomiast w 2025 roku znalazła się w Top 25 podczas gali Miss Earth.

Jak poszło Polsce? Savannah Gajda bez awansu

Polskę w japońskim finale reprezentowała związana ze Stanami Zjednoczonymi, 26-letnia dziennikarka sportowa Savannah Gajda. Choć z pewnością Polacy trzymali za nią mocno kciuki, nasza kandydatka nie dostała się do Top 20 tokijskiego konkursu.

Zanim Savannah Gajda ukończyła prawo i dziennikarstwo na studiach w Waszyngtonie, brała pod uwagę pracę w medycynie sportowej. W wywiadzie dla Radia ESKA przyznała, że przygotowania do gali Miss International 2026 wiązały się z licznymi wyzwaniami.

Dziennikarstwem sportowym zajęłam się na studiach w Waszyngtonie. W naszej studenckiej telewizji GW-TV prowadziłam program sportowy "Unstoppable" przez całe cztery lata studiów. Tak to pokochałam, że wiedziałam, iż to jest to. Próbowałam też medycyny sportowej, ale w liceum na turnieju futbolu amerykańskiego chłopak złamał nos, a gdy pielęgniarka zawołała mnie do pomocy i zobaczyłam krew... po prostu zasłabłam! [...] Po studiowaniu dziennikarstwa otrzymałam pełne stypendium na studia prawnicze na Manhattanie. Te doświadczenia - dziennikarstwo, prawo, praca charytatywna - pomogły mi bardzo w zbudowaniu większej odwagi i wiedzy nie tylko w pracy, ale w ogóle w życiu – powiedziała Savannah Gajda.

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