Smutną wiadomość przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych zespół warszawskiego Teatru Ateneum. Zmarły Andrzej Domalik był najpierw jego dyrektorem artystycznym, a następnie - dyrektorem naczelnym. Zasłużony dla polskiej kultury reżyser i scenarzysta współpracował także z wieloma filmowcami, jak i z Teatrem Telewizji.

Zobacz też: Gwiazdor zespołu a-ha cierpi na chorobę Parkinsona. Wokalista przeszedł już dwie operacje mózgu

Andrzej Domalik nie żyje. Miał 77 lat

Reżyser odszedł 24 listopada 2026 roku w wieku 77 lat. W ostatnim okresie życia otrzymał tytuł profesora nauk teatralnych i piastował funkcję prorektora Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Na co dzień związany był z Teatrem Ateneum, który przekazał wiadomość o jego śmierci i złożył kondolencje bliskim artysty.

Z wdzięcznością i wzruszeniem myślimy dziś o Nim – jako o wybitnym artyście i dyrektorze, który potrafił być blisko zespołu, i człowieku niezwykłej skromności. Pozostawił po sobie nie tylko ślad w teatrze, ale także ciepłe wspomnienie swojej obecności, dobroci i życzliwości - czytamy we wpisie dyrekcji i załogi teatru.

20

Był mężem i ojcem cenionych aktorek

Andrzej Domalik urodził się w czerwcu 1946 roku na Dolnym Śląsku. Choć studiował prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim, ostatecznie ukończył też studia reżyserskie na słynnej "filmówce" w Łodzi. Przez wiele lat był członkiem Polskiej Akademii Filmowej. Współpracował jako reżyser i scenarzysta z Teatrem Dramatycznym w Warszawie i Teatrem Telewizji.

W jego dorobku możemy znaleźć m.in. filmową i serialową ekranizację powieści "Noce i dnie", a także inne filmy i seriale. W 2011 roku Domalik został dyrektorem artystycznym Teatru Ateneum, później obejmując też funkcję dyrektora naczelnego. Prywatnie - był mężem aktorki Ewy Telegi. Swoje artystyczne pasje przekazali córce Zofii Domalik, która również jest aktorką. Bliskim zmarłego składamy wyrazy współczucia.

Sonda Często chodzisz do teatru? tak nie