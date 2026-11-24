Filmowiec ożenił się z Polką w latach 80., a następnie kupił dla niej piękny dom pod Warszawą. W 2015 roku - za sprawą małżeństwa i wieloletniego pobytu w naszym kraju - został obywatelem Polski. Nic więc dziwnego, że po swojej śmierci Stacy Keach spoczął w Alei Zasłużonych. Jego polski pogrzeb miał amerykańskie akcenty, a także zapisał się na kartach historii cmentarza na Powązkach.

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Stacy Keach ożenił się z Polką. Ostatnie lata życia spędził pod Warszawą

Artysta zmarł 10 listopada w podwarszawskiej Magdalence. Miał 85 lat, a w dorobku - m.in. Złoty Glob za główną rolę w serialu "Hemingway". W Polsce mieszkał z żoną - aktorką i modelką Małgorzatą Tomassi, z którą doczekał się dwojga dzieci. Jest drugą osobą z gwiazdą w słynnej Alei Gwiazd przy Hollywood Boulevard, którą pochowano na Powązkach. Pierwszą został wybitny pianista i premier II RP, Ignacy Jan Paderewski.

Pogrzeb artysty. Stacy Keach spoczął na Powązkach Wojskowych

Na ostatnim pożegnaniu aktora i reżysera nie brakowało zarówno polskich, jak i amerykańskich wątków. Było to widać w barwach tradycyjnych wieńców pogrzebowych oraz polsko- i anglojęzycznych napisach na wstęgach. Bliscy pożegnali 85-letniego podczas Mszy św. w Kościele Sióstr Wizytek pw. Opieki św. Józefa Oblubieńca Niepokalanej Bogurodzicy Maryi przy ul. Krakowskie Przedmieście, a następnie trumna z jego ciałem spoczęła w ważnym dla kultury naszego kraju miejscu - w Alei Zasłużonych. Zdjęcia znajdziecie w naszej galerii poniżej.

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