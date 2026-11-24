Tak wygląda dom Agnieszki Chylińskiej

Wokalistka mieszka w piętrowym domu w Chyliczkach pod Warszawą. Wnętrza, które można zobaczyć na jej zdjęciach i nagraniach, są dalekie od minimalistycznych aranżacji. Nie brakuje w nich kolorów, wzorów i przedmiotów, które najwyraźniej mają dla domowników znaczenie.

Uwagę zwracają przede wszystkim meble. W domu artystki można zobaczyć drewniane ozdoby, wzorzystą kanapę czy elementy wyposażenia, którym nadano nowe życie. Agnieszka Chylińska lubi samodzielnie odnawiać i malować meble. Nie wszystko wygląda więc jak wyjęte prosto ze sklepowego katalogu.

W sypialni Chylińskiej uwagę zwraca jedna rzecz

Szczególnie charakterystycznym miejscem jest sypialnia. Na jednej ze ścian znalazło się wiele religijnych obrazów i dewocjonaliów. Wizerunki Matki Boskiej i inne dekoracje zajmują sporą część przestrzeni. To jeden z najbardziej rozpoznawalnych elementów wnętrza pokazywanego przez wokalistkę.

W innych pomieszczeniach również nie brakuje drobiazgów. Są książki, rodzinne pamiątki, fotografie i dekoracje. Widać też pokaźną biblioteczkę. Całość sprawia wrażenie wnętrza, które tętni życiem i doskonale uzupełnia charakter domowników.

Agnieszka Chylińska szczerze o porządku w domu

O tym, jak wygląda codzienność w jej domu, artystka opowiedziała również w rozmowie z "Super Expressem". Nie próbowała udawać, że wszystko zawsze jest na swoim miejscu. Wręcz przeciwnie, z charakterystycznym dla siebie humorem przyznała, że z porządkiem bywa różnie.

Jest totalny syf, ale telewizor to jest taka stara szkoła: musi być wyczyszczony mikrofibrą. Marek o to dba - zdradziła Chylińska.

Jak widać, w domu wokalistki nie wszystko musi być idealne. Jest jednak zasada, której domownicy starają się przestrzegać.

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