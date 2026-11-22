Jasne wnętrza i eleganckie dodatki

W domu Kasi Cichopek i Macieja Kurzajewskiego królują biel i beż. Na podłogach położono jasne drewno we francuską jodełkę, a ściany zdobią sztukaterie. Uwagę zwracają też duże drzwi i dekoracyjne wykończenia. Nie jest to surowy, minimalistyczny wystrój. Wnętrza mają sporo klasycznych akcentów, ale nie sprawiają wrażenia przeładowanych.

W kuchni uwagę przyciągają białe szafki ze złotymi uchwytami i kamienne blaty przypominające marmur. Ciekawie wygląda też okap, którego forma przypomina kominkową zabudowę. Złote elementy pojawiają się również w innych pomieszczeniach.

Salon, jadalnia i miejsca do pracy

W domu Katarzyny Cichopek znalazło się miejsce na przestronny salon, jadalnię, kąciki do pracy czy biblioteczkę. Na zdjęciach widać, że także te pomieszczenia urządzono w jasnych kolorach. Nie brakuje dekoracyjnych detali, miękkich tkanin i drewnianych elementów. Wrażenie robią również duże przeszklenia, dzięki którym do środka wpada dużo naturalnego światła.

Łazienka z dużą wanną i złotą armaturą

Łazienka ma nieco bardziej klasyczny charakter. Uwagę zwraca duża, wolnostojąca biała wanna oraz złota armatura zamontowana na ścianie. Podłogę wyłożono jasnymi płytkami z ciemniejszymi, kwadratowymi wstawkami. Nad wanną znajduje się duże okno z łukowym wykończeniem, które dodatkowo podkreśla charakter tego pomieszczenia.

Sypialnia z widokiem na ogród

Z sypialni gwiazdorskiej pary rozciąga się widok na ogród. Nie brakuje tam też szaf w zabudowie i wygodnego fotela. W całym domu powtarzają się jasne podłogi, sztukaterie i złote detale. Poszczególne pomieszczenia różnią się przeznaczeniem, ale widać, że urządzono je według podobnego pomysłu.

Zobacz w naszej galerii, jak mieszkają Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski.

31

Edward Miszczak wyjawił dlaczego Cichopek i Kurzajewski opuścili Polsat. To jednak było zwolnienie?