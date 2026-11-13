Tak zaragował Hakiel na pytanie o Cichopek. Doradza to rozwodnikom

Joanna Konieczna-Krzyżaniak
Joanna Konieczna-Krzyżaniak
2026-11-13 21:45

Marcin Hakiel i Dominika Serowska powitali na świecie córeczkę Vivienne. Teraz media pytają szczęsliwego tatę, czy Katarzyna Cichopek już pogratulowała mu drugiego dziecka. Hakiel nie owijał w bawełnę. Najpierw zareagował wymownym sarkazmem, a potem zdradził, jak dziś wyglądają ich relacje.

Narodziny drugiego wspólnego dziecka Marcina Hakiela i Dominiki Serowskiej to bez wątpienia jeden z najważniejszych momentów w ich życiu. Para, która wychowuje już synka Romeo, doczekała się córeczki Vivienne. Szczęśliwi rodzice podzielili się radosną nowiną w mediach społecznościowych, a pod ich publikacjami zaroiło się od gratulacji. Nie mogło też zabraknąć pytań o Katarzynę Cichopek, byłą żonę tancerza. Czy aktorka również pogratulowała mu powiększenia rodziny?

"Kto? Przepraszam?"

Narodziny Vivienne stały się okazją do zadania Hakielowi bardzo konkretnego pytania. Dziennikarz Kozaczka chciał wiedzieć, czy Cichopek odezwała się do byłego męża i pogratulowała mu narodzin córeczki. Reakcja tancerza była dość wymowna.

Kto? Przepraszam? Nie, my nie mamy żadnego kontaktu. (...) My tam wymienimy raz na miesiąc może jakiegoś maila tam odnośnie albo jakichś ostatnich naszych spraw wspólnych majątkowych albo wspólnych dzieci, ale tu właściwie te dzieci są tak duże, że tu nie ma potrzeby.

Hakiel radzi rozwodnikom

Tancerz nie poprzestał na wyjaśnieniu, jak wyglądają jego obecne relacje z Katarzyną Cichopek. Podzielił się również własnym podejściem do kontaktów z byłymi partnerami. Jak się okazuje, nie uważa, że po rozwodzie trzeba za wszelką cenę utrzymywać ze sobą bliskie relacje.

Chyba to kiedyś powiedziałem, że ja to polecam wszystkim po rozwodzie, żeby, jeśli nie ma potrzeby, to nie, no słuchaj z jakiegoś powodu się ludzie rozstali, tak? A wcześniej sobie deklarowali, że chcą być razem. Skoro zdecydowali, że ta deklaracja już nie ma racji bytu, no to po co?

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