Ktoś zostawił to na grobie Patryka Perettiego. Sylwia pokazała poruszający list

Śmierć Patryka Perettiego była ogromnym ciosem dla jego mamy. 24-latek zginął w lipcu 2023 r. w tragicznym wypadku samochodowym w Krakowie. Od tamtej pory Sylwia Peretti nie ukrywa, jak trudne są dla niej kolejne miesiące bez jedynego syna. W mediach społecznościowych regularnie wraca do wspomnień o Patryku, a także pokazuje, że troszczy się o miejsce jego pochówku.

Choć ostatnio na profilu celebrytki zaczęły pojawiać się również bardziej kolorowe kadry, pamięć o synu pozostaje nieodłączną częścią jej życia. Podczas ostatniej wizyty na cmentarzu Peretti pokazała jednak coś jeszcze. Tym razem uwagę przykuła nie tylko kompozycja kwiatów i zniczy.

Na grobie Patryka Perettiego pojawiła się tajemnicza przesyłka

Na nagraniu opublikowanym na Instagramie można zobaczyć grób Patryka. Na czarnej granitowej płycie nie brakuje świeżych róż, wrzosów i chryzantem. Są również lampiony ze zdjęciami zmarłego oraz dedykacjami.

Wśród kwiatów i zniczy znalazł się jednak nietypowy przedmiot. Ktoś pozostawił tam zabezpieczoną przed deszczem przesyłkę, coś w rodzaju listu, w kopercie. W środku były zalaminowane kartki z odręcznymi notatkami, ozdobione rysunkami serc i pastelowymi karteczkami.

Nieznajomy napisał do Sylwii Peretti. Te słowa dają do myślenia

Okazało się, że nie była to zwykła wiadomość. Autor lub autorka postanowił(a) skierować do Sylwii Peretti kilka osobistych słów wsparcia. Jedna z notatek zawierała wyjątkowo poruszające zdanie:

Jesteś wartościową kobietą. Pamiętaj o tym każdego dnia. Zasługujesz na szacunek, miłość i wszystko, co dobre".

W dalszej części wiadomości nieznajoma osoba podkreśliła siłę i godność celebrytki. Życzyła jej również spokoju, miłości i powodów do uśmiechu w kolejnych dniach.

Dołączono także małą fiszkę z przypomnieniem, że na świecie są życzliwi ludzie, którzy potrafią być obok nie tylko wtedy, gdy wszystko układa się dobrze.

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Grób Patryka Perettiego w przeddzień 2 rocznicy śmierci