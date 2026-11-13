Roxie Węgiel w lateksowym wdzianku. Tak wystroiła się na występ na stadionie

Roxie Węgiel należy do największych gwiazd młodego pokolenia, niewątpliwie plasując się w czołówce najpopularniejszych piosenkarek w Polsce. Młoda wokalistka rozpoczęła profesjonalną karierę w bardzo młodym wieku, a wiele emocji wzbudził także jej ślub z Kevinem Mglejem. Artystka nie ukrywa, że nie przejmuje się przesadnie krytyką, co udowadnia jej kolejna odważna stylówka.

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Roxie Węgiel w sportowym wydaniu. Na stadion przyszła w obcisłym lateksie

13 listopada 21-letnia piosenkarka pokazała się w mediach społecznościowych w obcisłym, lateksowym kombinezonie, którego kolor sama określiła jako "butelkową zieleń". Strój odsłaniał biodra Roxie Węgiel, jednak przed pokazaniem za dużo chroniły ją nisko osadzone spodnie z ozdobnym paskiem. Co to za okazja? Wokalistka wystroiła się tak na wizytę na stadionie. Zagrała tam podczas finału akcji "Z Orlika na Stadion" dla utalentowanej piłkarsko młodzieży. Dobry wybór? Fotki znajdziecie w naszej galerii poniżej.

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Piosenkarka lubi zaskakiwać wyglądem. Krytyką się nie przejmuje

Roxie Węgiel wielokrotnie pokazała, że nie wstydzi się swojego ciała. Piosenkarka eksperymentuje z wyglądem - od klasyki po bardziej nietypowe i odważne kreacje. Jedno jest zaś pewne: dba o zdrowie i kondycję, regularnie uprawiając sport i otwarcie mówiąc o swoim codziennym życiu po diagnozie cukrzycy typu 1. W wielu rozmowach z mediami gwiazda podkreślała swój dystans do krytyki zarzucającej jej zbyt wyzywający styl ubierania.

- To jest niesamowicie śmieszne Mam być na plaży w golfie? - skwitowała wprost w jednym z wywiadów.

Tylko pozazdrościć pewności siebie?

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