Roksana Węgiel na Biegu Niepodległości. Na starcie towarzyszyli jej mąż i wyrośnięty brat

Małgorzata Socha, Julia Wieniawa i inne gwiazdy świętują Dzień Niepodległości

W ostatnią środę rodacy w Polsce i w najdalszych zakątkach globu celebrowali 108. rocznicę odzyskania niepodległości. W obchody tego ważnego święta tłumnie włączyli się przedstawiciele rodzimego show-biznesu. Specjalne publikacje nawiązujące do Dnia Niepodległości zamieścili na swoich profilach na Instagramie między innymi Cezary Pazura, Edyta Herbuś, Michał Koterski, Julia Wieniawa oraz Małgorzata Socha.

Sporo popularnych osób zdecydowało się także na aktywny udział w 36. edycji warszawskiego Biegu Niepodległości. Punktualnie o symbolicznej godzinie 11:11 na trasę wyruszyły tysiące biegaczy. Znakiem rozpoznawczym tego stołecznego wydarzenia są białe i czerwone koszulki uczestników tworzące „żywą flagę”.

Stałym bywalcem tej sportowej imprezy jest chociażby Maciej Kurzajewski. Podczas tegorocznej odsłony wydarzenia na linii startu pojawiła się także Roksana Węgiel, która do wspólnego biegu zaangażowała swoich najbliższych. Młodej gwieździe estrady na trasie kroku dotrzymywali mąż oraz młodszy brat, Maksymilian.

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Roksana Węgiel z mężem i bratem na Biegu Niepodległości

Popularna Roxie opublikowała na Instagramie bogatą relację fotograficzną z wydarzenia. Uwagę obserwatorów artystki błyskawicznie przykuła spora różnica wzrostu pomiędzy nią a jej bratem. Mimo że 15-letni Max jest znacznie młodszy od sławnej siostry, to zdążył już przerosnąć ją prawie o głowę.

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Piosenkarka na trasie wykazała się nie tylko świetnym przygotowaniem fizycznym, ale pomyślała też o przyciągającej wzrok stylizacji. Gwiazda postawiła na całkowicie czarny, przylegający do ciała kostium podkreślający jej zgrabną figurę. 21-letnia artystka regularnie wylewa siódme poty na treningach, a wypracowaną sylwetką bardzo chętnie dzieli się z fanami w mediach społecznościowych.

Na mecie cała rodzinna drużyna została uhonorowana pamiątkowymi medalami. Dumna Roxie chętnie pozowała do zdjęć ze swoim trofeum, prezentując się w obiektywie jak profesjonalna zawodniczka.

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