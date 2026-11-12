Kultowa polska komedia i zbiór popularnych dowcipów. Tak rozpoczęła się historia filmu "Job, czyli ostatnia szara komórka"

Kiedy na początku listopada 2006 roku produkcja trafiła na ekrany polskich kin, natychmiast wzbudziła spore zainteresowanie widzów spragnionych lekkiej rozrywki. Od momentu premiery komedii "Job, czyli ostatnia szara komórka" minęło już dokładnie dwadzieścia lat, a dzieło w reżyserii Konrada Niewolskiego wciąż budzi sentyment u wielu sympatyków rodzimej kinematografii. Budżet wynoszący niespełna trzy miliony złotych pozwolił na stworzenie filmu, który zapisał się w pamięci odbiorców jako bardzo nietypowy i odważny eksperyment komediowy.

Fabuła produkcji opierała się na stosunkowo prostym, ale chwytliwym koncepcie. Obraz to w dużej mierze zbiór najpopularniejszych w tamtym czasie anegdot i kawałów przeniesionych bezpośrednio na ekran. Główną osią tej historii są perypetie trzech dobrych przyjaciół. Adi, Pele oraz Chemik przeżywają mnóstwo absurdalnych i momentami mocno przerysowanych przygód, próbując odnaleźć się w otaczającej ich rzeczywistości.

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Plejada znanych twarzy na ekranie. Kto wcielił się w kultowe postacie z tej komedii?

Komercyjny rozgłos i rozpoznawalność tej produkcji to w ogromnej mierze zasługa bardzo zróżnicowanej obsady. Przed kamerami pojawiło się wiele gwiazd, które doskonale odnalazły się w narzuconej, satyrycznej konwencji. Widzowie mogli podziwiać zarówno artystów stawiających swoje pierwsze poważne kroki w branży rozrywkowej, jak i aktorów o ugruntowanej już pozycji.

W główne role trójki szalonych znajomych wcielili się

Tomasz Borkowski grający Adriana Tujaka znanego szerzej pod pseudonimem Adi

znanego szerzej pod pseudonimem Adi Andrzej Andrzejewski jako Piotrek , do którego znajomi zwracali się Pele

, do którego znajomi zwracali się Pele Borys Szyc odgrywający brawurową rolę Chemika

Poza pierwszoplanowym trio na ekranie błyszczała również Agnieszka Włodarczyk, która wcieliła się w postać Karoliny. W tle przewinęło się także mnóstwo innych barwnych bohaterów epizodycznych. Z pewnością wielu widzów do dziś pamięta występy takich osób jak Elżbieta Jarosik w roli Gorzyńskiej, Henryk Gołębiewski grający wujka Ediego czy Krzysztof Ibisz, który z ogromnym dystansem do siebie zagrał prowadzącego telewizyjny teleturniej.

Czas płynie nieubłaganie. Tak zmienili się aktorzy na przestrzeni lat

Dwie dekady w świecie polskiego show-biznesu to prawdziwa przepaść. Od 2006 roku, kiedy to twórcy i aktorzy bawili nas swoimi ekranowymi wybrykami, minęło mnóstwo czasu, co naturalnie wpłynęło na wygląd wszystkich gwiazd biorących udział w projekcie. Upływ lat doskonale widać na najnowszych zdjęciach obsady, która przeszła naprawdę wyraźną wizualną transformację.

Dziś aktorzy znani z ról Adiego, Pelego czy Chemika mają za sobą lata kolejnych, różnorodnych doświadczeń zawodowych. Zmieniły się ich rysy twarzy, fryzury, a także sylwetki i ogólny styl. Niektórzy dojrzeli i nabrali ogromnej powagi, inni z kolei udowadniają, że biologiczny zegar potrafi być dla nich wyjątkowo łaskawy. Różnica między ich młodzieńczym wizerunkiem z czasów premiery a stanem obecnym potrafi mocno zaskoczyć. Zachęcamy do zapoznania się z naszą galerią zdjęć poniżej, gdzie dokładnie widać, jak czas ukształtował twarze gwiazd tej niezapomnianej komedii.