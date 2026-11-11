Szokująca wiadomość po zamachu w Krakowie. Zginął popularny szkocki didżej

Do tragedii doszło w sobotę, 7 listopada 2026 r. Na krakowski Rynek Główny wjechał samochodem 24-letni Michał Oksiński, który następnie otworzył ogień do znajdujących się tam ludzi. Bilans ataku był tragiczny: sześć osób zginęło, a 16 zostało rannych. Wśród zabitych było czworo Polaków, obywatelka Austrii oraz Brytyjczyk.

Tożsamość ostatniej z wymienionych ofiar ujawnił "The Telegraph". James Thomas Campbell miał 32 lata i pochodził z miejscowości Prestwick w szkockim hrabstwie Ayrshire. Zawodowo zajmował się muzyką jako DJ. Prowadził również wynajem dwupokojowego domku wakacyjnego na wyspie Arran.

Bliscy nie mogą pogodzić się z jego śmiercią

Śmierć 32-latka była ogromnym ciosem dla jego najbliższych. Jeden z przyjaciół Campbella, cytowany przez "The Telegraph", przyznał, że wszyscy są wstrząśnięci tragiczną wiadomością i pogrążeni w smutku.

Sprawą zajęły się również brytyjskie służby dyplomatyczne. Rzecznik tamtejszego Ministerstwa Spraw Zagranicznych przekazał dziennikowi, że pozostają one w kontakcie z rodziną zmarłego i zapewniają jej wsparcie. Pomoc ma być udzielana także bliskim drugiej brytyjskiej ofiary, która została ranna podczas ataku.

Kondolencje przekazała również lokalna odnoga Szkockiej Partii Narodowej (SNP). W opublikowanym komunikacie złożono głębokie kondolencje rodzinie i przyjaciołom lokalnego mieszkańca. Tragiczne wieści o śmierci Campbella przekazały lokalne media.

Tragiczny bilans ataku w Krakowie

Przypomnijmy, że po sobotniej strzelaninie w Krakowie 16 osób wymagało pomocy medycznej. Wśród rannych znaleźli się także dwaj policjanci. Sam napastnik zmarł w szpitalu w poniedziałek, 9 listopada 2026 r.

Jak wynika z informacji przekazanych przez rzecznika wojewody małopolskiego Maksymiliana Kosowskiego, jedna z poszkodowanych, 27-letnia Polka z obrażeniami wątroby, została przetransportowana do szpitala w Warszawie. Pozostali ranni byli leczeni w krakowskich placówkach. W pięciu szpitalach nadal przebywało 11 osób. Stan większości z nich określano jako stabilny, choć w jednym przypadku lekarze mówili o stanie stabilnym, ale ciężkim.

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