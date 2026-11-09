Synowa Anny Dymnej uczyła Magdę Oksińską! "Kiedy rozległy się strzały, poczułam się tak, jakby ktoś zgwałcił kogoś najbliższego z mojej rodziny"

W poniedziałek, 9 listopada 2026 r., Anna Dymna była gościem programu "Tak jest!" w TVN24. W rozmowie odniosła się do dramatycznych wydarzeń, do których doszło dwa dni wcześniej w Krakowie. Gwiazda od zawsze jest związana z tym miastem i sobotnia tragedia mocno nią wstrząsnęła.

"Kocham to miejsce"

Ludzie czasem są przesądni, ale ja po prostu mam to miasto. To tutaj się wychowałam, tutaj nauczyłam się odwagi. Kocham to miejsce. Kiedy rozległy się strzały, poczułam się tak, jakby ktoś zgwałcił kogoś najbliższego z mojej rodziny. Tak jakoś dziwnie to czuję i nie umiem o tym mówić. (...) Wielu moich przyjaciół było wtedy na tym rynku, a ja się dowiedziałam o wszystkim od mojego syna. Później dzwonili do mnie różni ludzie, bo bali się, że ja też tam byłam. I właściwie przez przypadek nie byłam.

Anna Dymna o Michale Oksińskim.

Aktorka nie może zrozumieć okrutnych czynów 24-letniego Michała Oksińskiego. W dodatku okazało się, że jej rodzina miała kontakt z siostrą sprawcy, zamordowaną Magdą Oksińską.

W pewnym momencie rozmowy prowadząca zapytała Annę Dymną o Michała Oksińskiego, który zmarł w poniedziałek, 9.11.26 w szpitalu. Aktorka nie chce pochopnie oceniać zamachowca. Zwróciła uwagę, że wciąż wiadomo zbyt mało o okolicznościach tragedii.

"Moja synowa uczyła jego siostrę"

Wie pani co? Proszę nie mówić więcej, bo ja za mało wiem. Ja prowadzę taki program, gdzie rozmawiam z ludźmi zaburzonymi psychicznie. Nie wyobrażam sobie, że on był normalny, ale naprawdę, ja za mało wiem, mimo że na przykład moja synowa uczyła jego siostrę. (...) Nie wiem, co się stało z tym chłopcem, dlaczego nikt niczego nie zauważył. Mi jest zawsze takich złych ludzi żal, że są tacy źli. Mam nadzieję, że nie był sterowany przez nikogo i że to jest choroba... .

Aktorka przyznała więc, że jej rodzina miała pośredni kontakt z bliskimi 24-latka. Nie potrafiła jednak odpowiedzieć na pytanie, co doprowadziło do tak dramatycznych wydarzeń.

Anna Dymna zwróciła uwagę na jeszcze jeden niepokojący aspekt całej sprawy. Zdziwiło ją, że niektórzy wykorzystują tragedię do wzajemnych ataków i walki z innymi ludźmi. Gwiazda podziękowała lekarzom, którzy ratowali rannych, a także bohaterskim policjantom. Jej zdaniem funkcjonariusze zasługują na szczególne wyróżnienie i tytuł honorowych mieszkańców Krakowa.

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