Ewa Minge stanęła w obronie imprezy z gwiazdami w czasie żałoby narodowej. "Zaczęliśmy minutą ciszy". Wspomniała o zbiórce na policjantów

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2026-11-09 21:02

8 listopada w jednym z warszawskich hoteli Mariusz Pujszo zorganizował galę Luksusowa Marka Roku. Problem w tym, że tego dnia w całej Polsce obowiązywała żałoba narodowa po tragicznych wydarzeniach w Krakowie. Kiedy wiele instytucji kultury odwoływało swoje wydarzenia, na luksusowej imprezie pojawili się znani i lubiani. Rozpętała się prawdziwa burza, na którą odpowiedziała Ewa Minge.

Ewa Minge pojawiła się na gali Luksusowa Marka Roku

Zorganizowanie imprezy z gwiazdami w czasie żałoby narodowej nie spotkało się ze zrozumieniem. Krakowska tragedia wciąż jeszcze jest wyjątkowo świeżą sprawą, żałoba narodowa nadal trwa, a żałoba w Krakowie zostanie zdjęta dopiero po 11 listopada. Nic więc dziwnego, że niektórych oburzył fakt, że gali nie przeniesiono na inny termin. Joanna Kurowska czy Jacek Borkowski mocno się obruszyli na wieść o imprezie. "Naprawdę, panie Pujszo, nie ma nic świętego?" - pytała aktorka, a jej kolega po fachu nie krył wstrętu.

Na wydarzeniu pojawiły się takie gwiazdy jak Mateusz Banasiuk, Krzysztof Gojdź czy Ewa Minge. Mariusza Pujszo też oczywiście był obecny.

Magda Oksińska
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Minge odpowiada na nieprzychylne komentarze

59-letnia projektantka postanowiła odpowiedzieć wszystkim oburzonym. Na jej instagramowym profilu pojawiło się oświadczenie. Gwiazda poinformowała o tym, że impreza została rozpoczęta minutą ciszy, wspomniała też o zbiórce dla policjantów.

Impreza, która zwyczajowo ma zupełnie inny charakter, została okrojona do części biznesowej i zbiórki charytatywnej, która osobiście rozpoczęłam na rzecz policjantów poszkodowanych w wydarzeniu krakowskim. Zaczęliśmy minutą ciszy, w pełnej powadze nawiązując wielokrotnie do sytuacji. Nagroda przekazana przeze mnie osobiście została wylicytowana za 40 000 zł . Były również licytowane inne nagrody, co dało pokaźną sumę, ale to już temat organizatorów. 

Pujszo dzień po wydarzeniu wyjaśnił w sieci:

Luksusową Markę Roku organizujemy w Polsce od blisko 20 lat. Każdą edycję przygotowujemy niemal przez cały rok. Na tegoroczne spotkanie przyjechali goście z różnych stron świata, część już dzień lub dwa wcześniej. W związku z żałobą narodową zmieniliśmy formułę wydarzenia na zamkniętą, stonowaną kolację biznesową. Odwołaliśmy występy artystyczne i pokaz mody. Kolacja odbyła się bez muzyki i tańców.

Projektantka Ewa Minge. Na miniaturze uśmiechnięta gwiazda w okularach. O kontrowersyjnej gali przeczytasz na SE.
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