Córka Jerzego Stuhra ujawnia, jak zamach w Krakowie przeżyła jej mama. "Nie dać się sterroryzować, zastraszyć"

Marianna Stuhr w rozmowie z "Faktem" opowiedziała, jak jej rodzina zareagowała na masakrę w Krakowie. Córka legendarnego aktora przyznała, że od razu pomyślała o swoich krakowskich przyjaciołach. Chciała koniecznie wiedzieć, czy nikomu z jej bliskich nic się nie stało.

"Człowiek nie zna dnia ani godziny..."

Jest mi bardzo trudno i cały czas myślę i łączę się z przyjaciółmi krakusami. Cały czas mam ich w głowie i cała ta historia naprawdę mnie bardzo głęboko poruszyła. Kilka dni wcześniej byłam tam, przechodziłam całym tym szlakiem, którym ten facet jechał po rynku. Także człowiek nie zna dnia ani godziny...

W Krakowie mieszka Barbara Stuhr, wdowa po Jerzym. Marianna zdradziła, że rodzina w pierwszej kolejności upewniła się, czy wśród bliższych i dalszych znajomych jej mamy nie ma poszkodowanych. Teraz pani Barbara na bieżąco śledzi oficjalne komunikaty i stosuje się do przekazywanych zaleceń.

Najpierw było upewnienie się, czy wśród kręgu jej znajomych bliższych i dalszych, wszyscy są bezpieczni. Teraz oczywiście śledzi komunikaty i na bieżąco się im podporządkowuje.

"Nie dać się sterroryzować, zastraszyć"

Córka Jerzego Stuhra nie ukrywa, że zamach mocno zachwiał jej poczuciem bezpieczeństwa. Zawsze była dumna z tego, że Kraków uchodzi za bezpieczne i przyjazne turystom miasto. Ma jednak nadzieję, że mieszkańcy nie pozwolą, by strach odebrał im swobodę poruszania się po ulicach.

Bardzo ważne, żeby to wybrzmiało: nie dać się sterroryzować, zastraszyć. Strach jest niedobrym nauczycielem i źle podpowiada ludziom.

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