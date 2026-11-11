Nie tylko Steczkowska, Rodowicz i Organek zaśpiewali dla Polski. Było ludowo, kolorowo i nie tylko po polsku

Wydarzenie rozpoczęło się o godz. 17.15 na scenie przed Muzeum Historii Polski. Na publiczność czekała muzyczna podróż przez wszystkie 16 województw. Każdy z zaproszonych wykonawców reprezentował inny region kraju i przygotował utwór związany z jego kulturą oraz tradycją.

Na scenie wystąpili m.in. Maryla Rodowicz, Justyna Steczkowska, Andrzej Piaseczny, Tatiana Okupnik, Tomasz Organek, Margaret, Kasia Sienkiewicz, Kasia Lins, Kasia Stankiewicz, Natalia Muianga, Marika, Igo, Jarecki, Grubson, Igor Herbut i Livka. Wydarzenie uświetniły również występy Kapeli Maliszów oraz zespołu Dagadana.

Ludowe pieśni w nowych aranżacjach

Program koncertu "Wspólna Niepodległa 2026" opierał się na polskim folklorze. Zamiast typowych patriotycznych przebojów publiczność mogła usłyszeć tradycyjne ballady, pieśni rekruckie oraz weselne przyśpiewki. Nie zabrakło także utworów wykonywanych w regionalnych gwarach i językach, w tym po kaszubsku, śląsku i łemkowsku.

Ludowe kompozycje otrzymały współczesne aranżacje przygotowane przez Jana Smoczyńskiego. Dzięki temu tradycyjne melodie zabrzmiały w nowych interpretacjach, a każdy z wykonawców mógł zaprezentować muzyczne dziedzictwo swojego regionu.

Koncert połączył całą Polskę

Koncert na warszawskiej Cytadeli był częścią tegorocznych obchodów Narodowego Święta Niepodległości. "Wspólna Niepodległa" połączyła znanych artystów, różnorodne muzyczne tradycje i kulturowe bogactwo poszczególnych części Polski.

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