Izabela Janachowska znowu wybrała angielskie imię! Tak nazwała swojego synka

Izabela Janachowska rozwinęła ślubno-eventowe imperium

Izabela Janachowska swoją przygodę z mediami zaczynała jako tancerka w "Tańcu z Gwiazdami" w czasach, gdy program emitowany był na antenie TVN. Jej taneczną karierę przerwała kontuzja. Prywatnie związana jest z Krzysztofem Jabłońskim. Starszy o 27 lat biznesmen dorobił się na produkcji świeczek, a jego majątek wart jest miliony.

Para pobrała się w pod koniec czerwca 2014 roku. Podczas przygotowań do ślubu Izabela Janachowska odkryła w sobie pasję do organizacji wesel. Dzisiaj prężnie rozwija swoje ślubno-eventowe imperium, a z jej usług korzysta wiele gwiazd polskiego show-biznesu. Do tego rozwija się jako prezenterka, blogerka czy youtuberka.

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Izabela Janachowska zdradziła imię drugiego syna. Jest światowo!

40-latka jest również spełnioną mamą. W maju 2019 roku na świat przyszło pierwsze dziecko pary - syn Christopher Alexander. Za to w maju tego roku Izabela Janachowska przekazała, że spodziewa się kolejnego dziecka. Drugi synek państwa Jabłońskich urodził się pod koniec września.

Od tamtej pory bizneswoman chętnie dzieli się w sieci nowymi wpisami z synkiem w roli głównej. Niedawno pokazała twarz maluszka, ale dopiero teraz postanowiła zdradzić jego imię. W rozmowie z magazynem "Glamour" wyznała, że razem z mężem już dawno mieli je wybrane. Co więcej, rozważali je gdy na świecie pojawił się pierwszy syn.

Drugi syn Izabeli Janachowskiej i Krzysztofa Jabłońskiego otrzymał imię "Alexander". Małżonkowie kolejny raz zdecydowali się na angielską pisownię imienia. Kilka lat temu była tancerka powiedziała, skąd taka decyzja. Chodzi o przyszłość ich dzieci.

My dużo wyjeżdżamy, dużo podróżujemy. Myślę, że mały będzie kształcił się gdzieś dalej w świecie, więc chcieliśmy mu ułatwić tę drogę - mówiła w rozmowie z "Dzień Dobry TVN".

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