Izabela Janachowska znowu wybrała angielskie imię! Tak nazwała swojego synka

Aleksandra Kalita
Aleksandra Kalita
2026-11-11 15:06

Izabela Janachowska niedawno powitała na świecie drugiego synka. Dumna mama pokazała już buzię dziecka, ale dopiero teraz zdecydowała się zdradzić imię. Po raz kolejny zdecydowała się na zagraniczną pisownię. Tak jest bardziej światowo?

Izabela Janachowska rozwinęła ślubno-eventowe imperium

Izabela Janachowska swoją przygodę z mediami zaczynała jako tancerka w "Tańcu z Gwiazdami" w czasach, gdy program emitowany był na antenie TVN. Jej taneczną karierę przerwała kontuzja. Prywatnie związana jest z Krzysztofem Jabłońskim. Starszy o 27 lat biznesmen dorobił się na produkcji świeczek, a jego majątek wart jest miliony.

Para pobrała się w pod koniec czerwca 2014 roku. Podczas przygotowań do ślubu Izabela Janachowska odkryła w sobie pasję do organizacji wesel.  Dzisiaj prężnie rozwija swoje ślubno-eventowe imperium, a z jej usług korzysta wiele gwiazd polskiego show-biznesu. Do tego rozwija się jako prezenterka, blogerka czy youtuberka.

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Izabela Janachowska zdradziła imię drugiego syna. Jest światowo!

40-latka jest również spełnioną mamą. W maju 2019 roku na świat przyszło pierwsze dziecko pary - syn Christopher Alexander. Za to w maju tego roku Izabela Janachowska przekazała, że spodziewa się kolejnego dziecka. Drugi synek państwa Jabłońskich urodził się pod koniec września.

Od tamtej pory bizneswoman chętnie dzieli się w sieci nowymi wpisami z synkiem w roli głównej. Niedawno pokazała twarz maluszka, ale dopiero teraz postanowiła zdradzić jego imię. W rozmowie z magazynem "Glamour" wyznała, że razem z mężem już dawno mieli je wybrane. Co więcej, rozważali je gdy na świecie pojawił się pierwszy syn.

Drugi syn Izabeli Janachowskiej i Krzysztofa Jabłońskiego otrzymał imię "Alexander". Małżonkowie kolejny raz zdecydowali się na angielską pisownię imienia. Kilka lat temu była tancerka powiedziała, skąd taka decyzja. Chodzi o przyszłość ich dzieci.

My dużo wyjeżdżamy, dużo podróżujemy. Myślę, że mały będzie kształcił się gdzieś dalej w świecie, więc chcieliśmy mu ułatwić tę drogę - mówiła w rozmowie z "Dzień Dobry TVN".

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Izabela Janachowska
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