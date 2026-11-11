Przewieźli ranną 27-latkę z Krakowa do Warszawy. Znamy stan ofiar krwawego zamachu

27-latka z obrażeniami wątroby trafiła do szpitala klinicznego przy ul. Banacha w Warszawie.

W pięciu krakowskich szpitalach hospitalizowanych jest 11 poszkodowanych.

Stan jednej z tych osób jest stabilny, ale ciężki. Chodzi o 27-letniego policjanta.

Nie żyje 24-letni sprawca strzelaniny na Rynku w Krakowie

Atak w Krakowie. Ranna 27-latka trafiła do szpitala w Warszawie

O przewiezieniu 27-letniej Polki poinformował w środę PAP Maksymilian Kosowski, rzecznik prasowy wojewody małopolskiego. Kobieta wcześniej przebywała w krakowskim szpitalu wojskowym. Miała uszkodzoną wątrobę, a plany jej transportu do Warszawy zapowiadano już we wtorek. Pacjentka trafiła do szpitala klinicznego przy ul. Banacha.

20

Stan rannych po zamachu w Krakowie. Policjant Artur Morański w ciężkim stanie

Po przetransportowaniu kobiety do Warszawy w pięciu krakowskich placówkach pozostało 11 osób rannych podczas ataku. Według informacji przekazanych przez rzecznika wojewody ich stan jest stabilny. Jedna osoba znajduje się jednak w stanie stabilnym, ale ciężkim.

To 27-letni policjant Artur Morański. We wtorek przeniesiono go ze Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza do 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Krakowie.

30

Strzelanina na Rynku Głównym. Sześć osób zginęło

Do ataku doszło w sobotę. 24-letni mężczyzna wjechał samochodem na płytę Rynku Głównego w Krakowie, po czym zaczął strzelać z broni automatycznej. Zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych. Wśród poszkodowanych byli dwaj policjanci oraz sam napastnik. Mężczyzna zmarł w szpitalu w poniedziałek.