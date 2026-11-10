Asystent uniknął śmierci w zamachu. Miał być na rynku w Krakowie, ale kolega nie przyszedł. Jan Urban ujawnia!

Bartosz Olszewski
likp
2026-11-10 15:40

Podczas specjalnej konferencji prasowej PZPN z udziałem kapitana naszej reprezentacji Roberta Lewandowskiego i Jana Urbana nagle pojawił się temat krwawego zamachu w Krakowie. Jak ujawnił selekcjoner, tego dnia na rynku w Krakowie miał być jeden z asystentów. Mężczyzna jednak w końcu się tam nie pojawił i być może dzięki temu uniknął śmierci w zamachu.

Robert Lewandowski i Jan Urban na konferencji PZPN. O ich reakcji na zamach w Krakowie przeczytasz na SE.
Autor: BRUNNER / Super Express

Zamach w Krakowie, do którego doszło w sobotę, 7 listopada, wstrząsnął Polakami w całym kraju. Przypomnijmy, Michał Osiński nagle na Rynku Głównym zaczął strzelać do ludzi. Zginęło sześć osób, a kilkanaście zostało rannych, w tym dwóch bohaterskich policjantów, którym udało się powstrzymać napastnika przed dokonaniem jeszcze większej masakry. Obaj funkcjonariusze na szczęście już wybudzili się ze śpiączki. Jak się okazało jeden z nich - Artur Morański - w przeszłości był piłkarzem. Swój debiut w trzeciej lidze zaliczył na stadionie Hutnika Kraków. Temat zamachu w Krakowie pojawił się także na konferencji pasowej PZPN, w której wzięli udział Robert Lewandowski i Jan Urban. Selekcjoner sam mieszka w Krakowie, dlatego tragedia dotknęła do w sposób szczególny. Do tego - jak ujawnił - w miejscu zamachu miał być jeden z asystentów. Los jednak sprawił, że tam nie dotarł, bo jego kolega nie przejechał na spotkanie.

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Jeden z asystentów miał być na rynku w tym czasie, ale jego znajomy nie przyjechał i dlatego się tam nie znalazł. Możemy tylko współczuć rodzinom ofiar, życzyć powrotu do zdrowia poszkodowanym. Trudno zaakceptować taką sytuację, gdy jako Polacy szczyciliśmy się, że jesteśmy krajem bezpiecznym. Oby nigdy więcej takich sytuacji.

- mówił poruszony Jan Urban. O zamachu w Krakowie wypowiedział się też kapitan naszej reprezentacji, który zwrócił uwagę na bohaterską postawę policjantów.

Mogę tylko złożyć kondolencje rodzinom ofiar i wyrazić słowa uznania dla policjantów i tych, którzy pomagali. Wielkie słowa uznania za odwagę, nie tylko dla całej policji, ale dla wszystkich osób, które udzieliły pierwszej pomocy poszkodowanym. Z mojej strony gratulacje

- powiedział Robert Lewandowski, Jak dodał, o zamachu dowiedział się po pewnym czasie.

Wtedy chyba spałem, przeczytałem o tym trochę później. Na początku byłem zaniepokojony, nie wiedziałem z jakiego kraju jest zamachowiec. Trudno znaleźć słowa, co człowiek wtedy czuje. Gdy pyta się o Polskę, zawsze mówię, że to bezpieczny kraj i że nie ma takich problemów jak w Europie. Teraz wiele osób pytało o tę sytuację. To coś nowego nie tylko dla nas, ale dla całego świata 

- podkreślił kapitan naszej drużyny narodowej.

Galeria: Michał Oksiński i zamach w Krakowie

Michał Oksiński
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