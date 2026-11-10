Kadrowicze Urbana przyjechali na zgrupowanie. Zarośnięty Lewandowski, ale hitem są spodnie Puchacza!

Ostatnie zgrupowanie reprezentacji Polski w tym roku. Spodnie Puchacza hitem. Lewandowski zapuszcza włosy?

Przed reprezentacją Polski dwa mecze w Lidze Narodów. Najpierw czeka nas wyjazdowe spotkanie z Rumunią (w sobotę, 14 listopada), a trzy dni później - u siebie, we Wrocławiu - zagramy ze Szwecją. Wielu ekspertów podejrzewa, że po tych spotkaniach funkcję selekcjonera przestanie pełnić Jan Urban. Aby tak się nie stało, konieczne są dobre występy z Rumunami i Szwedami. O ile pierwszy pojedynek zapowiada się dość łatwo (w Warszawie wygraliśmy z Rumunią aż 6:0), o tyle mecz ze Szwecją to raczej nie będzie bułka z masłem (pierwsze spotkanie z ekipą "Trzech Koron" przegraliśmy 1:3). W uratowaniu posady Janowi Urbanowi pomóc muszą piłkarze, w tym przede wszystkim Robert Lewandowski. Powołania do kadry wywołały spore kontrowersje, ale teraz nie czas na analizowanie tego, co było. Wybrańcy selekcjonera w poniedziałek, 9 listopada, stawili się w Hotelu Hilton w Warszawie, gdzie rozpoczęło się ostatnie w tym roku zgrupowanie. Piłkarze jak zwykle pod budynkiem rozdawali autografy, ale kibice patrzyli na ich stylówki. Uwagę zwracał zarośnięty Robert Lewandowski. Czyżby zapuszczał włosy? Największym hitem są jednak modne spodnie, które miał na sobie Tymoteusz Puchacz. Ich szeroki fason raczej nie był przypadkowy. Tego typu modele są bowiem bardzo modne w tym sezonie.

Galeria: Robert Lewandowski, Tymoteusz Puchacz i inni. Stylówki piłkarzy na zgrupowaniu reprezentacji Polski

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Kadrowicze przyjechali na zgrupowanie. Nie tylko Robert Lewandowski i Tymoteusz Puchacz

Oczywiście na zgrupowaniu pojawili się nie tylko zarośnięty Robert Lewandowski i Tymoteusz Puchacz w swoich nieco ekscentrycznych spodniach. Nasz fotograf pod hotelem zrobił zdjęcia m.in. takich zawodników jak: Bartłomiej Drągowski, Kamil Piatkowski, Oskar Kubiak, Michał Skóraś, Kacper Urbański czy Mateusz Żukowski, który w przyszłości ma być następcą "Lewego" w kadrze. Ubiór naszych kadrowiczów był dostosowany do pogody. Wielu zawodników postawiło na puchowe kurki. Niektórzy jednak - w tym Lewandowski i Puchacz - zapomnieli o nakryciu głowy. A przecież noszenie czapki przy niskich temperaturach to podstawa.

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