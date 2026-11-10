Magda Linette w bikini na plaży. Wakacyjne zdjęcia pięknej tenisistki

Ten sezon był bardzo ciężki dla Magdy Linette, zwłaszcza druga połowa, w której doświadczona tenisistka z Poznania seryjnie przegrywała mecze, spadając w rankingu i tracąc pewność siebie. Dlatego sukces w turnieju WTA w Chennai jest dla niej bardzo cenny. To zawody WTA 250 czyli niższej rangi, ale cenne punkty wywalczone w Indiach pozwoliły jej wrócić do Top-50 rankingu.

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"Niektóre zwycięstwa smakują wyjątkowo. Ten tydzień przypomniał mi, że w sporcie, podobnie jak w życiu, wszystko może zmienić się w jednej chwili. Że każdy kolejny punkt to nowa szansa, a to, co wydarzyło się wcześniej, nie musi decydować o tym, co wydarzy się za chwilę.

Czasem największym przeciwnikiem jesteśmy my sami. Nasze myśli, oczekiwania, wspomnienia. Ale przecież żaden wynik, ranking ani pojedynczy moment nie mówi o tym, kim jesteśmy i na co nas stać.

Chciałabym, żebyśmy wszyscy częściej o tym pamiętali. Żebyśmy wierzyli w siebie nawet wtedy, gdy droga do celu okazuje się dłuższa, niż zakładaliśmy. Bo dopóki mamy odwagę próbować, wciąż możemy napisać kolejny rozdział naszej historii" - napisała Magda Linette na Instagramie po triumfie w Cennai.

A my dla jej fanów przygotowaliśmy dużą galerię prywatnych zdjęć pięknej tenisistki. Znana z waleczności zawodniczka z Poznania często zachwyca fanów zmysłowymi fotografiami, również tymi zrobionymi na plaży w czasie wakacyjnego relaksu.

GALERIA: Magda Linette w bikini i prywatne zdjęcia