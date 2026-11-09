Włodzimierz Szaranowicz i Dariusz Szpakowski znów razem. Widok, który skruszy każdego twardziela

Wspaniała chwila Włodzimierza Szaranowicza. W studiu TVP był też Dariusz Szpakowski

Włodzimierz Szaranowicz kilka lat temu usunął się w telewizyjny cień w związku z chorobą Parkinsona. Wcześniej przez lata słynął z komentowania największych sportowych wydarzeń i sukcesów, m.in. Adama Małysza w skokach narciarskich. Od czasu do czasu wciąż pojawia się wśród ludzi - jedną z takich chwil była zeszłoroczna premiera książki jego przyjaciela Dariusza Szpakowskiego, czyli innej legendy TVP.

Teraz, gdy funkcjonuję na wolnych obrotach, jest w miarę w porządku. Jeśli gdzieś wychodzę, odzyskuję werwę w mówieniu, umysł działa lepiej

- tłumaczył sam Szaranowicz w rozmowie z Dariuszem Faronem z Wirtualnej Polski. Ostatnio, w czwartek 5 listopada, został wyróżniony przez TVP w wyjątkowy sposób. W specjalnej uroczystości na cześć legendarnego dziennikarza w studiu Telewizji Polskiej udział wziął także Szpakowski, który nie krył wzruszenia.

Nagle z TVP przyszła taka wiadomość ws. Włodzimierza Szaranowicza! Oficjalnie

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"Dziś Studio S7 w TVP otrzymało imię Włodzimierza Szaranowicza - legendarnego komentatora, człowieka, który przez dekady nadawał sportowym emocjom wyjątkowy wymiar, i mojego wieloletniego przyjaciela" - rozpoczął swój wpis po wszystkim wciąż aktywny na antenie Szpakowski.

Włodek wyznaczał standardy dziennikarstwa sportowego. Jego komentarze towarzyszyły nam podczas największych chwil polskiego i światowego sportu - od sukcesów Adama Małysza i Kamila Stocha, przez olimpijskie emocje, po rekordowe biegi Usaina Bolta. A jego słynne „Hej, hej, tu NBA!” na zawsze pozostanie częścią historii telewizji. Cieszę się, że miejsce, z którego opowiadamy o sporcie, będzie nosić jego imię. To piękny i zasłużony hołd dla człowieka, którego głos znały i kochały miliony kibiców. Włodku, to dla mnie wielka radość i zaszczyt być tu dzisiaj

- dodał wyraźnie wzruszony 75-latek, ilustrując ten wpis rozczulającymi zdjęciami z ostatniego spotkania z Szaranowiczem. Na tym pierwszym są w przyjacielskim uścisku, a internautom nasunął się tylko jeden trafny komentarz: "Legendy". Na pozostałych ujęciach widać m.in., jak uhonorowany komentator własnoręcznie, poruszając się o lasce, odsłonił pamiątkową tabliczkę przed studiem. Był też specjalny tort z "mikrofonami i słuchawkami TVP Sport".

W naszej galerii możesz zobaczyć, jak przez lata zmieniał się Włodzimierz Szaranowicz.