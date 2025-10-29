Włodzimierz Szaranowicz pokazał się publicznie po długiej przerwie. W takiej jest formie [ZDJĘCIA]

Mateusz Sobiecki
2025-10-29 8:08

Włodzimierz Szaranowicz i Dariusz Szpakowski to duet, który znakomicie kojarzą polscy kibice. Drugi z nich zdecydował się na wydanie swojej książki, w której spisał wspomnienia z wielu lat bliskiego kontaktu ze sportem na najwyższym poziomie. Na premierze jego książki pojawił się długo niewidziany Włodzimierz Szaranowicz. Zobacz, jak obecnie wygląda ikona polskiego komentatorstwa sportowego.

  • W Warszawie odbyła się oficjalna premiera książki Dariusza Szpakowskiego – legendarnego komentatora sportowego
  • Obecność Włodzimierza Szaranowicza była jednym z najbardziej poruszających momentów wieczoru
  • Legendarni polscy komentatorzy znów stanęli razem ramię w ramię

Premiera książki Szpakowskiego. Plejada gwiazd na miejscu

Dariusz Szpakowski – jeden z najbardziej rozpoznawalnych głosów polskiego sportu – doczekał się własnej książki. W publikacji komentator dzieli się wspomnieniami z najważniejszych meczów reprezentacji Polski i światowych turniejów, przy których przez dekady budował emocje milionów kibiców.

Dariusz Szpakowski napisał książkę. Plejada gwiazd na premierze! Metamorfoza Olafa Lubaszenki [GALERIA]

Oficjalna premiera odbyła się we wtorek, 28 października, w Warszawie. Na wydarzeniu nie zabrakło znanych postaci ze świata sportu i mediów – wśród gości znaleźli się m.in. Włodzimierz Szaranowicz, Robert Korzeniowski oraz Olaf Lubaszenko.

Włodzimierz Szaranowicz także gościem na premierze

To właśnie aktor Olaf Lubaszenko przyciągnął sporą uwagę – po ogromnej metamorfozie i utracie ponad 80 kilogramów pojawił się w znakomitej formie. Jego przemiana, podobnie jak dorobek Szpakowskiego, była jednym z najczęściej komentowanych tematów wieczoru.

Na premierze książki Dariusza Szpakowskiego pojawił się także jego znakomity przyjaciel i wieloletni kolega z budki komentatorskiej Włodzimierz Szaranowicz. Komentator, który zmaga się z ciężką chorobą, pojawił się na miejscu uśmiechnięty i z wielkim uśmiechem.

Zobacz zdjęcia z premiery książki Dariusza Szpakowskiego w galerii poniżej.

