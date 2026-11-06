Duże piersi Aryny Sabalenki aż rwały się na wolność! Gorące zdjęcia z sesji

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-11-06 21:01

Aryna Sabalenka zaczyna walkę turnieju WTA Finals, w którym powalczy osiem najlepszych tenisistek na świecie. Wiceliderka rankingu tryska świetnym humorem, a z fanami podzieliła się na Instagramie zdjęciami z sesji. Są bardzo zmysłowe.

Aryna Sabalenka jeszcze nigdy nie wygrała WTA Finals i ma wielką ochotę na ten triumf. Tym bardziej, że w tym roku nie udało jej się wygrać żadnego turnieju Wielkiego Szlema i straciła koronę liderki rankingu. Białorusinka trafiła w Indian Wells do grupy 2 razem z Mirrą Andriejewą, Eliną Switoliną i Karoliną Muchovą. Pierwszy mecz zagra z Czeszką, w poniedziałek o godzinie 21 polskiego czasu.

W piątek uczestniczki WTA Finals wzięły udział w sesji zdjęciowej. Tym razem kibice nie będą mogli podziwiać ich wspólnej fotografii, bo Ukrainka Elina Switolina nie chciała być na jednym zdjęciu z Rosjanką i Białorusinką. To w związku z napaścią na jej kraj i toczącą się wojną. Zamiast tego WTA postawiło na indywidualne zdjęcia portretowe, a tenisistki pozowały w dziwnych stylizacjach.

Już po sesji Aryna Sabalenka podzieliła się z fanami prywatnymi zdjęciami z sesji. Zakulisowe fotki Białorusinki wypadły bardzo efektownie, a gwiazda z Mińska z dumą prezentowała swoje krągłości. Poniżej te zdjęcia.

GALERIA: Duże piersi Aryny Sabalenki aż rwały się na wolność! Gorące zdjęcia z sesji

Aryna Sabalenka, sesja przed WTA Finals Niektóre pliki są nie
Galeria zdjęć 41
QUIZ: Rozpoznasz te tenisistki? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów!
Pytanie 1 z 35
Tenisistka na tym zdjęciu to...
Aryna Sabalenka
 
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROLKI