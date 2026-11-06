Aryna Sabalenka jeszcze nigdy nie wygrała WTA Finals i ma wielką ochotę na ten triumf. Tym bardziej, że w tym roku nie udało jej się wygrać żadnego turnieju Wielkiego Szlema i straciła koronę liderki rankingu. Białorusinka trafiła w Indian Wells do grupy 2 razem z Mirrą Andriejewą, Eliną Switoliną i Karoliną Muchovą. Pierwszy mecz zagra z Czeszką, w poniedziałek o godzinie 21 polskiego czasu.

W piątek uczestniczki WTA Finals wzięły udział w sesji zdjęciowej. Tym razem kibice nie będą mogli podziwiać ich wspólnej fotografii, bo Ukrainka Elina Switolina nie chciała być na jednym zdjęciu z Rosjanką i Białorusinką. To w związku z napaścią na jej kraj i toczącą się wojną. Zamiast tego WTA postawiło na indywidualne zdjęcia portretowe, a tenisistki pozowały w dziwnych stylizacjach.

Już po sesji Aryna Sabalenka podzieliła się z fanami prywatnymi zdjęciami z sesji. Zakulisowe fotki Białorusinki wypadły bardzo efektownie, a gwiazda z Mińska z dumą prezentowała swoje krągłości. Poniżej te zdjęcia.

GALERIA: Duże piersi Aryny Sabalenki aż rwały się na wolność! Gorące zdjęcia z sesji

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