Żałoba w "Kole fortuny"! Nie żyje uwielbiany członek ekipy. Miał 59 lat

Nie żyje Piotr Rusin. Pracował przy "Kole fortuny"

Piotr Rusin zmarł 29 października 2026 r. Miał 59 lat. Był operatorem kamery i jednym z członków ekipy realizującej "Koło fortuny". O jego odejściu poinformowano na oficjalnym profilu teleturnieju na Facebooku.

Wpis opublikowany przez produkcję trudno czytać bez wzruszenia. Współpracownicy przyznali, że wiadomość o śmierci kolegi przyszła niespodziewanie i wywołała ogromny szok.

"Coś umiera w duszy, kiedy odchodzi przyjaciel... "

Coś umiera w duszy, kiedy odchodzi przyjaciel... Czasem przychodzą wiadomości, które zmieniają wszystko w jednej chwili. Ta przyszła niespodziewanie. Najpierw szok, potem smutek, a po nim cisza — długa i przenikliwa. Cisza, w której słychać echo Twojego głosu. Są ludzie, których czujesz, nawet gdy ich nie ma obok. Odszedłeś, ale nigdzie nie zniknąłeś. Pozostajesz tu z nami we wspomnieniach, których nie oddamy za nic. W każdym uśmiechu, który przychodzi, gdy pomyślimy o Tobie. Dziękujemy Ci za wszystko — za każdą chwilę, każdy śmiech, każde wspólnie spędzone momenty. Za to, że byłeś dokładnie takim, jakim powinieneś być. Za przyjaźń, którą nam ofiarowałeś. Byłeś wyjątkowy i dokładnie takim Cię zapamiętamy. To był zaszczyt i dar. Rusinku, nie mówimy "żegnaj", mówimy - do zobaczenia. Dziś pożegnaliśmy Piotra Rusina, operatora kamery, który współtworzył z nami m. in. "Koło Fortuny".

Anna Mentlewicz pożegnała kolegę z TVP

Piotra Rusina wspomniała również Anna Mentlewicz z Telewizji Polskiej, która miała okazję wielokrotnie z nim pracować. Dziennikarka także nie kryła smutku po stracie kolegi. Zwróciła uwagę na piękne słowa, którymi pożegnali go najbliżsi i współpracownicy.

"Dzisiaj pożegnaliśmy świetnego operatora Piotra Rusina, z którym wiele razy miałam szczęście pracować. Pięknymi słowami pożegnał go syn, przyjaciel i kolega z pracy. Piotrze, wszystko miało być inaczej. Będziemy Cię pamiętać"

- napisała Mentlewicz na Facebooku.

Pogrzeb operatora odbył się 5 listopada 2026 r., tydzień po jego śmierci. Dla osób, które miały okazję z nim pracować, było to trudne pożegnanie człowieka, którego zapamiętają nie tylko przez pryzmat zawodowych obowiązków, ale przede wszystkim jako przyjaciela.

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