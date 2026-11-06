Thomas Markle zatrzymany przez FBI. Poważne oskarżenia, chodzi o dzieci!

Thomas Markle zatrzymany na Florydzie. Agenci FBI weszli do ośrodka opieki

Jak podaje „Daily Mail”, agenci FBI mieli zatrzymać Thomasa Markle'a w ośrodku opieki Maravida Senior Living w Lakeland na Florydzie. Według informatorów gazety 82-latek jest podejrzewany o posiadanie materiałów przedstawiających seksualne wykorzystywanie nieletnich.

Śledztwo rozpoczęło się po odkryciu niepokojących materiałów na Filipinach, gdzie wcześniej mieszkał ojciec księżnej Sussex. Jego syn, Thomas Markle Jr., twierdzi, że znalazł w rzeczach ojca setki, a nawet tysiące nielegalnych zdjęć. O sprawie miały zostać powiadomione odpowiednie służby.

Następnie podobnego odkrycia dokonano w Meksyku. W magazynie w Rosarito, który według gazety był wynajmowany przez Markle'a, znaleziono zdjęcia, czasopisma, kasety wideo i sprzęt komputerowy. Po zawiadomieniu FBI przez „Daily Mail” meksykańscy śledczy przeszukali pomieszczenie i zabezpieczyli znalezione przedmioty.

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Osobne postępowanie prowadzone jest na Filipinach. Tamtejsi policjanci potwierdzili odkrycie na urządzeniach elektronicznych treści przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci. Śledczy ustalają, do kogo należały materiały i kto odpowiada za ich przechowywanie.

Thomas Markle stanowczo zaprzecza oskarżeniom. W rozmowie z „Daily Mail” nazwał doniesienia syna „obrzydliwymi kłamstwami”. Twierdzi również, że nie posiadał magazynu w meksykańskim Rosarito.

Meghan Markle, która od lat nie utrzymuje kontaktów z ojcem, przekazała wcześniej, że jest „głęboko wstrząśnięta informacjami, które wyszły na jaw”. Podkreśliła, że myślami jest z dziećmi, które mogły zostać skrzywdzone.

82-latek po amputacji nogi porusza się na wózku inwalidzkim. W ostatnich miesiącach zamieszkał na Florydzie. Śledztwo dotyczące znalezionych materiałów trwa.

Daily Mail reports Thomas Markle Sr to the FBI after discovering child abuse images in his Mexico lock-up. Watch my video: https://t.co/h8vNSwqodc— Richard Eden (@richardaeden) October 30, 2026