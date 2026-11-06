Dziwaczna sesja zdjęciowa uczestniczek WTA Finals! Fani oburzeni!

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-11-06 17:10

WTA opublikowało w mediach społecznościowych efekty sesji zdjęciowej uczestniczek WTA Finals 2026. Zamiast grupowej fotografii, pojawiły się indywidualne kadry - portrety każdej tenisistki. Zdania są podzielone, ale wśród komentarzy kibiców dominują głosy oburzenia, bo zdjęcia są - delikatnie mówiąc - dziwne.

W Indian Wells ruszają WTA Finals, kończący sezon prestiżowy turniej, w którym zagrają najlepsze tenisistki. Jak informowaliśmy w czwartek, tym razem zabraknie kultowego wspólnego zdjęcia ośmiu finalistek.

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Przed rozpoczęciem WTA Finals uczestniczki turnieju tradycyjnie brały udział w sesji zdjęciowej. Wystrojone w eleganckie wieczorowe kreacje pozowały do wspólnych fotografii. Teraz tradycja została złamana. Ukrainka Elina Switolina konsekwentnie nie zgodziła się na zbiorowe zdjęcie, na którym miałaby pozować razem z Białorusinką Aryną Sabalenką i Rosjanką Mirrą Andriejewą. To oczywiście w związku z agresją na jej państwo i trwającą wojną. Dlatego w tej edycji WTA Finals kibice będą mogą podziwiać jedynie indywidualne fotografie portretowe.

WTA właśnie je opublikowało. Fotografie mają podkreślać ich indywidualność i osobisty styl. Stylizowane przez Danyula Browna tenisistki zaprezentowały się w zaskakujących kreacjach, prezentując kolekcje wiodących domów mody.

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Jednym te zdjęcia przypadły do gustu, innym - nie. W komentarzach fanów dominują jednak głosy oburzenia.

"Koszmarne zdjęcia", "Przeciez to jest katastrofa, zero spojnosci, a ubrania paskudne", "Dramatyczne są te stylizacje", "Całe szczęście, że Igi tam nie ma" - to jedne z krytycznych komentarzy na tenisowym serwisie "Z kortu", który opublikował zdjęcia.

GALERIA: Dziwna sesja zdjęciowa uczestniczek WTA Finals

Tenisistka Jelena Rybakina, obok miniatury Sabalenki i Gauff. O sesji WTA Finals przeczytasz na SE.
Galeria zdjęć 9

Broniąca tytułu liderka światowego rankingu Jelena Rybakina trafiła do grupy z Amerykankami Coco Gauff i Jessicą Pegulą oraz debiutującą w tej imprezie Czeszką Lindą Noskovą. Drugą grupę tworzyć będą Białorusinka Aryna Sabalenka, Ukraina Elina Switolina, Rosjanka Mirra Andriejewa i Czeszka Karolina Muchova. W puli nagród tegorocznej edycji jest aż 15,5 mln dolarów.

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Pytanie 1 z 35
Tenisistka na tym zdjęciu to...
Aryna Sabalenka
 
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