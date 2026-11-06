Dziwaczna sesja zdjęciowa uczestniczek WTA Finals! Fani oburzeni!

W Indian Wells ruszają WTA Finals, kończący sezon prestiżowy turniej, w którym zagrają najlepsze tenisistki. Jak informowaliśmy w czwartek, tym razem zabraknie kultowego wspólnego zdjęcia ośmiu finalistek.

Nie będzie wspólnego zdjęcia uczestniczek WTA Finals! Ukrainka nie chce pozować z Rosjanką i Białorusinką!

Przed rozpoczęciem WTA Finals uczestniczki turnieju tradycyjnie brały udział w sesji zdjęciowej. Wystrojone w eleganckie wieczorowe kreacje pozowały do wspólnych fotografii. Teraz tradycja została złamana. Ukrainka Elina Switolina konsekwentnie nie zgodziła się na zbiorowe zdjęcie, na którym miałaby pozować razem z Białorusinką Aryną Sabalenką i Rosjanką Mirrą Andriejewą. To oczywiście w związku z agresją na jej państwo i trwającą wojną. Dlatego w tej edycji WTA Finals kibice będą mogą podziwiać jedynie indywidualne fotografie portretowe.

WTA właśnie je opublikowało. Fotografie mają podkreślać ich indywidualność i osobisty styl. Stylizowane przez Danyula Browna tenisistki zaprezentowały się w zaskakujących kreacjach, prezentując kolekcje wiodących domów mody.

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Jednym te zdjęcia przypadły do gustu, innym - nie. W komentarzach fanów dominują jednak głosy oburzenia.

"Koszmarne zdjęcia", "Przeciez to jest katastrofa, zero spojnosci, a ubrania paskudne", "Dramatyczne są te stylizacje", "Całe szczęście, że Igi tam nie ma" - to jedne z krytycznych komentarzy na tenisowym serwisie "Z kortu", który opublikował zdjęcia.

GALERIA: Dziwna sesja zdjęciowa uczestniczek WTA Finals

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Broniąca tytułu liderka światowego rankingu Jelena Rybakina trafiła do grupy z Amerykankami Coco Gauff i Jessicą Pegulą oraz debiutującą w tej imprezie Czeszką Lindą Noskovą. Drugą grupę tworzyć będą Białorusinka Aryna Sabalenka, Ukraina Elina Switolina, Rosjanka Mirra Andriejewa i Czeszka Karolina Muchova. W puli nagród tegorocznej edycji jest aż 15,5 mln dolarów.