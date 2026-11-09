Bohaterski policjant z Krakowa to były piłkarz. "Na boisku nikomu nie popuścił"

Cały świat jest zachwycony bohaterską postawą Artura Morańskiego i Jakuba Kulika, dwóch policjantów, którzy powstrzymali sprawcę tragedii w Krakowie, doznając w strzelaninie bardzo ciężkich ran. Pierwszy z nich ma za sobą piłkarską przeszłość. Morański pochodzi z Powroźnika w gminie Muszyna i od około dwóch lat służy jako policjant w Krakowie. Wcześniej grał w piłkę nożną. W latach 2015-2020 był zawodnikiem Popradu Muszyna.

Jego występy doskonale pamięta prezes tego klubu Stanisław Sułkowski. W rozmowie z WP SportoweFakty podkreślał, że Jakub Morański już jako nastolatek na boisku wyróżniał się ambicją i zaangażowaniem.

- Chłopak, który miał 17 lat, w 2016 roku zadebiutował w III lidze. Pamiętam ten mecz do dzisiaj. Graliśmy na Hutniku w Krakowie. Wtedy trener Manelski wpuścił 17-letniego chłopca na boisko. Był to debiut udany i od tego czasu regularnie grywał w zespole seniorów Popradu Muszyny w III i IV lidze - wspomina Sułkowski. - Był ogromnie ambitny. Człowiek, który poświęcał się na każdym treningu w 100 procentach temu, co miał robić. Wykonywał wszystko, co trener przekazywał. Naprawdę nie wiem, czy opuścił jakiś trening. Po prostu dla niego trening to była rzecz święta.

Kiedy prezes Stanisław Sułkowski dowiedział się o strzelaninie w Krakowie i bohaterskiej postawie Artura Morańskiego, od razu przypomniał sobie, że były piłkarz taką samą odwagą i determinacją imponował na boisku.

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- Tak sobie w sobotę pomyślałem: "Artur, no pokazałeś to samo zaangażowanie i swoją odwagę". Jak to się mówi, na boisku nikomu nie popuścił. To samo w sobotę zrobił, ratując życie innych ludzi, narażając własne zdrowie, własne życie, kiedy podjął walkę z tym człowiekiem, który mógł jeszcze wiele istot żywych zabić. My tutaj w Muszynie wszyscy jesteśmy z niego bardzo dumni. Otrzymuję wiele telefonów od jego kolegów, którzy grali z nim. To już jest 15 lat, jak on zaczynał tutaj w Muszynie. Wielu z nich nie gra już w piłkę, pracuje, ma swoje rodziny. Dzwonią: "Panie prezesie, to był ten Artur, co grał z nami w piłkę?". Teraz oby tylko z tego wyszedł i powrócił do zdrowia jak najszybciej, bo tego mu wszyscy życzymy w Muszynie - kibice, działacze i zawodnicy, ci obecni i ci, co kiedyś grali w klubie - podkreśla Sułkowski w rozmowie z WP SportoweFakty. - Wszyscy pamiętają o nim. Wszyscy są dumni, że grali z takim kolegą, z takim bohaterem na dzisiejsze czasy. Rozmawialiśmy z kolegami, że to cały Artur - dodał.