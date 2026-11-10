Zamach w Krakowie. Bohaterski policjant 10 lat temu w tym samym mieście przeżył wspaniały dzień! Piękna historia

Zamach w Krakowie. Bohaterski policjant ma przeszłość piłkarską

Gdyby nie ci dwaj policjanci, w Krakowie mogłoby dojść do jeszcze większej masakry. Artur Morański i Jakub Kulik okazali się gliniarzami z krwi i kości, a ich bohaterska postawa na zawsze zapisze się w pamięci Polaków. Mimo że zamachowiec Michał Oksiński był profesjonalnie uzbrojony, policjanci nie odpuścili. Doszło do wymiany ognia. Mundurowi zostali postrzeleni, napastnik także odniósł obrażenia. W poniedziałek wojewoda małopolski przekazał wiadomość o tym, że Michał Oksiński nie żyje. Obaj policjanci na szczęście są już przytomni. Jak ujawnił premier Donald Tusk, pierwsze słowa, jakie Artur Morański wypowiedział po wybudzeniu się ze śpiączki brzmiały: "A Kuba żyje?”. Odnosiły się one do drugiego bohatera z Krakowa - Jakuba Kulika. To wydarzeniach w Krakowie, ludzie zaczęli interesować się przeszłością mundurowych, którzy zapobiegli jeszcze większej masakrze w stolicy Małopolski. Okazuje się, Artur Morański ma za sobą przeszłość piłkarską. Symboliczne jest to, że 10 lat temu debiutował na boiskach III ligi właśnie w Krakowie. To była piękna historia.

Tak zamachowiec z Krakowa zachowywał się na strzelnicy. Michał Oksiński należał do klubu od czterech lat

Galeria: Michał Oksiński i zamach w Krakowie

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Prezes klubu wspomina Artura Morańskiego jako piłkarza. Debiutował w Krakowie

O piłkarskiej karierze bohaterskiego policjanta opowiedział w rozmowie z portalem WP SportoweFakty Stanisławem Sułkowskim, prezes klubu Poprad Muszyna, w którym występował Artur Morański.

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Chłopak, który miał 17 lat, w 2016 r. zadebiutował w III lidze. Pamiętam ten mecz do dzisiaj. Graliśmy na Hutniku w Krakowie. Wtedy trener Manelski wpuścił 17-letniego chłopca na boisko. Był to debiut udany i od tego czasu regularnie grywał w zespole seniorów Popradu Muszyny w III i IV lidze

- wspomniał prezes, który nawiązał także do postawy policjanta w trakcie zamachu w Krakowie.

Na boisku nikomu nie popuścił. To samo w sobotę zrobił, ratując życie innych ludzi, narażając własne zdrowie, własne życie, kiedy podjął walkę z tym człowiekiem, który mógł jeszcze wiele istot żywych zabić

- podkreślił Stanisław Sułkowski.