Boniek odpowiada na krytykę po kontrowersyjnym wpisie. Przywołał fraszkę Tuwima

„W tym smutnym i tragicznym dniu jedyny promyk nadszedł z najpiękniejszego stadionu” – napisał. Jego słowa spotkały się jednak z negatywną reakcją wielu osób. Krytycznie wypowiedział się między innymi właściciel Pogoni, Alex Haditaghi, któremu nie spodobało się zestawienie sportowego sukcesu z tragicznym wydarzeniem.

Zbigniew Boniek odniósł się do zarzutów. Wspomniał o tragedii na Heysel

Do sprawy Boniek wrócił w poniedziałkowym programie „Prawda Futbolu”, podkreślając, że nie potrzebuje pouczeń dotyczących moralności czy wrażliwości na ludzką tragedię. Przypomniał przy tym wydarzenia z 1985 roku na stadionie Heysel w Brukseli, gdzie zginęło 39 osób. – Jestem człowiekiem, którego nikt nie musi uczyć moralności ani spojrzenia na pewne kwestie. Jestem człowiekiem, który przeżył Heysel (tragedię na stadionie Heysel w Brukseli). Jako jedyny piłkarz na boisku oddałem całą premię, prawie 100 tys. euro, rodzinom ofiar, które zginęły na tym stadionie. Jestem na takie rzeczy bardzo wrażliwy. Pomagałem też wielu instytucjom wspierającym dzieci w Bydgoszczy – powiedział Boniek w poniedziałkowej "Prawdzie Futbolu".

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Były szef polskiej federacji odniósł się także do krytycznego komentarza właściciela szczecińskiego klubu. Przyznał, że jego wpis przeczytał z pewnym dystansem, zastanawiając się, kto pomaga Haditaghiemu w interpretowaniu całej sytuacji.

Boniek nie zamierza przepraszać. Na koniec zacytował Tuwima

Boniek stanowczo zaznaczył, że nie widzi powodów, by mieć sobie cokolwiek do zarzucenia. Wyjaśnił, że już w sobotę po południu śledził doniesienia dotyczące wydarzeń w Krakowie. Ponieważ spotkania piłkarskie nie zostały odwołane, mecze odbywały się zgodnie z planem.

– Ja nie mam sobie absolutnie nic do zarzucenia. W sobotę o godzinie 15:15 byłem na bieżąco z informacjami dotyczącymi tego, co działo się w Krakowie. Nikt meczów nie odwołał, więc graliśmy i oglądaliśmy. Wydaje mi się, że mimo iż był to trudny wieczór, trudny weekend i trudna rzeczywistość, za kilka dni przestaniemy o tym mówić. Wciąż jednak będą rodziny, które – podobnie jak po tragedii na Heysel – pozostaną naznaczone tą niewyobrażalną tragedią – dodał "Zibi".

Na zakończenie Boniek odniósł się do tonu wypowiedzi Haditaghiego, zarzucając mu próbę pouczania w kwestiach moralności i wrażliwości. Zamiast dalszej polemiki postanowił przywołać twórczość Juliana Tuwima. Wskazał na fraszkę rozpoczynającą się od słów: „Próżnoś repliki się spodziewał”, dając tym samym do zrozumienia, że nie zamierza kontynuować publicznej wymiany zdań.