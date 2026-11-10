Gorące ciało najpiękniejszej lekkoatletki świata po saunie przykryte tylko maciupeńkim ręcznikiem. Internet płonie!

Alica Schmidt, okrzyknięta „najseksowniejszą lekkoatletką świata”, ponownie rozpaliła internet, publikując niezwykle gorące zdjęcie.

Niemiecka olimpijka zaskoczyła fanów odważnym kadrem prosto po saunie, pozując okryta jedynie małym ręcznikiem.

Fotografia błyskawicznie wywołała lawinę entuzjastycznych komentarzy i podbiła serca milionów obserwatorów w mediach społecznościowych.

Sprawdź, dlaczego jedno zdjęcie wywołało taką burzę i przekonaj się, że jej tytuł wciąż jest w pełni zasłużony!

Widok po saunie podbił serca fanów

Alica Schmidt doskonale wie, jak podgrzać atmosferę. Niemiecka biegaczka podzieliła się z fanami wyjątkowo gorącym kadrem. Na jej InstaStory, które śledzi ponad 5,1 miliona osób, pojawiło się zdjęcie zrobione tuż po wyjściu z sauny. Sportsmenka pozuje na nim okryta jedynie białym ręcznikiem, a całość podpisała krótko: „Widok po saunie”. Malownicze, górskie tło tylko dodaje uroku fotografii, która błyskawicznie obiegła sieć.

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Lawina komplementów pod zdjęciem

Reakcja fanów była natychmiastowa. Sekcja komentarzy pod jej postami momentalnie zapełniła się komplementami. „Absolutnie piękna”, „Perfekcyjna i elegancka” – to tylko niektóre z wpisów. Uwagę na zdjęcie zwróciły także jej koleżanki z bieżni, w tym Keely Hodgkinson i Laura Muller, które nie szczędziły jej miłych słów.

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Przypomnijmy, że Schmidt została w 2017 roku okrzyknięta „najseksowniejszą lekkoatletką świata” przez australijski magazyn „Busted Coverage”. Patrząc na jej ogromną popularność w mediach społecznościowych, ten tytuł wciąż wydaje się być w pełni zasłużony.

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